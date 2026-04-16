US100 na rekordních maximech 📈 Co pohání býčí rally na Wall Street?

Americké akciové indexy dosáhly nových historických maxim, podpořené rostoucí vírou investorů, že by konflikt mezi USA a Íránem mohl brzy deeskalovat, ceny energií by se mohly stabilizovat a Fed by se mohl vrátit k o něco více holubičímu postoji. S&P 500 vzrostl o 0,8 % a včera poprvé v historii uzavřel nad hranicí 7 000 bodů, zatímco dnes kontrakt na Nasdaq 100 (US100) přidává téměř 0,2 % a vytváří nový rekord po překonání úrovně 24 400 bodů.
- Hlavním motorem růstu jsou největší technologické společnosti, jejichž předburzovní zisky podpořily silné výsledky tchajwanského výrobce čipů TSMC. Optimismus kolem možných mírových jednání mezi USA a Íránem snížil ceny ropy a zvýšil chuť investorů po rizikových aktivech včetně akcií.
- Trh nyní čeká na další zprávy o průběhu jednání, které by mohly udržet rostoucí trend. Finanční výsledky velkých bank, jako jsou Bank of America a Morgan Stanley, překonaly očekávání jak na úrovni tržeb, tak zisků.
- Silná krátkodobá rally indexu S&P 500 o zhruba 10 % během 11 dnů je historicky vzácnou událostí a vysílá smíšené signály do budoucna. Historická data však naznačují spíše umírněné výnosy v krátkém horizontu, ale potenciálně vyšší zhodnocení v delším období.
- Dnešním možným katalyzátorem dalšího optimismu mohou být výsledky společnosti Netflix za Q1 2026, které budou zveřejněny po skončení seance. Klíčovou fundamentální oporou pro akcie přitom zůstává silná kondice amerických veřejně obchodovaných společností. Začátek této výsledkové sezóny lze považovat za velmi úspěšný.
US100 (D1 interval)
Zdroj: xStation5
Zdroj: Yahoo Finance
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 25 CFD na indexy z různých krajin!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Možnost obchodovat už od 0,01 lotu a pár desítek EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
