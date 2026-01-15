US100: Nasdaq se odráží díky nové vlně optimismu kolem AI 🤖🚀

Futures na index Nasdaq přerušily třídenní sérii ztrát a odrazily se od 30denního exponenciálního klouzavého průměru díky obnovenému optimismu kolem umělé inteligence po rekordních výsledcích polovodičového giganta TSMC. K rostoucímu apetitu po riziku přispívá také zmírnění geopolitického napětí, i když probíhající výsledková sezóna udržuje investory ve střehu.
Včerejší výprodej na US100 se zastavil těsně před 61,8% Fibonacciho retracementem korekční vlny z října–listopadu 2025. Kontrakt uzavřel na úrovni EMA30 (světle fialová), čímž si vytvořil prostor pro odraz už od začátku evropského obchodování. Růst je aktuálně omezen úrovní 78,6 % Fibonacciho retracementu a může buď dále zrychlit, nebo se zastavit v závislosti na zveřejnění výsledků bank v průběhu dne.
Zdroj: xStation5
Co dnes pohání US100?
- Společnost TSMC dosáhla milníku 1 bilion TWD na tržbách a zaznamenala rekordní meziroční růst čistého zisku o 35 % ve 4. čtvrtletí 2025. Hnacím motorem zůstávají vysoce výkonné výpočetní systémy – pokročilé čipy (7nm a menší) tvoří nyní 77 % příjmů z waferů.
- Společnost plánuje v roce 2026 kapitálové výdaje ve výši 52–56 miliard USD, což signalizuje vysokou důvěru v trvalost globálního boomu kolem AI. Očekávaný růst tržeb kolem 30 % překonává odhady analytiků, přičemž poptávka po akcelerátorech AI ze strany klientů jako Nvidia, AMD a velkých provozovatelů datových center zůstává silná. Expanzní plány zahrnují nové výrobní závody v USA, Japonsku a Německu, zatímco vývoj pokročilých čipů zůstává soustředěn na Tchaj-wan.
- Geopolitické riziko mírně polevilo poté, co americký prezident Donald Trump naznačil smířlivější postoj vůči Íránu – poukázal na uklidnění protestů, čímž snížil obavy z bezprostřední vojenské akce. To přispělo k poklesu poptávky po bezpečných aktivech, která v předchozích dnech vyhnala ceny zlata a ropy na několikaměsíční maxima. Navzdory korekci však geopolitické napětí zůstává zvýšené a probíhající konflikty nadále omezují ochotu riskovat na Wall Street.
- Výsledky amerických bank mohou mít na technologický sektor dvojí dopad. Silné výsledky za 4. kvartál od Morgan Stanley, Goldman Sachs a BlackRock mohou podpořit apetit po riziku, avšak rebalancování kapitálu může způsobit odliv prostředků zpět do finančních titulů, které byly v poslední době pod tlakem. To by mohlo tlumit další růst technologických akcií, jako je Nvidia, která v premarketu posiluje o 0,9 %.
