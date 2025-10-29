US100 roste před rozhodnutím Fedu 🖋️

- Trhy aktuálně započítávají 96% pravděpodobnost snížení sazeb o 25 bazických bodů, což by posunulo cílové pásmo na 3,75–4,00 %.
- Očekává se, že Fed ukončí program QT v listopadu, po více než dvou letech snižování rozvahy.
- Předseda Powell pravděpodobně zdůrazní „řízení rizik“ vzhledem k absenci klíčových makrodat způsobené pokračujícím vládním omezením (shutdownem) v USA.
- Swapové trhy aktuálně odhadují téměř 87% pravděpodobnost dalšího snížení o 25 bb v prosinci.
Dnešní rozhodnutí Federálního rezervního systému by mělo být víceméně formalitou, protože trh tento krok již plně započítal. Fed se chystá snížit sazby o 25 bazických bodů, ale klíčovou otázkou zůstává, co bude následovat. Centrální banka už obdržela zářijová data CPI, která skončila pod očekáváními, ale stále nad inflačním cílem Fedu.
Vzhledem k pokračujícímu vládnímu shutdownu, který pravděpodobně potrvá i do listopadu, Fed nedostane říjnová data o inflaci ani o trhu práce. To zvyšuje nejistotu ohledně ekonomického výhledu. Samotné uzavření vlády navíc negativně dopadá na zaměstnance i hospodářskou aktivitu – a to může Fed přimět ke druhému snížení sazeb v prosinci.
Tón projevu předsedy Powella však nemusí být nutně výrazně holubičí, zejména pokud bude klást důraz na rozhodnutí ohledně rozvahy.
Snížení sazeb – co dál?
Fed dal jasně najevo, že ve snižování sazeb bude pokračovat, a tento postoj byl dále potvrzen měkčím zářijovým údajem CPI.
Dříve se spekulovalo o větším snížení o 50 bb, ale tento scénář je nyní prakticky mimo hru – aktuálně má jen 3% pravděpodobnost.
S blížícím se prosincovým zasedáním je pravděpodobnost dalšího snížení o 25 bb téměř 90 %.
To by se ale mohlo změnit, pokud Powell ve svých komentářích zvolí méně holubičí tón.
Na druhé straně, většina jestřábích hlasů ve výboru FOMC přichází z regionálních Fedů, jejichž zástupci se pravidelně střídají ve hlasovacích pravomocích. Pokud Powell naznačí, že Fed potřebuje více času a dat, může to vést k posílení dolaru a korekci na Wall Street.
Fed má však stále jedno eso v rukávu – faktor, který může buď urychlit současný růstový trend, nebo naopak prohloubit korekci.
Ukončí Fed QT (snižování rozvahy)?
Rozvaha Fedu se aktuálně zmenšuje pomalým tempem 5 miliard USD měsíčně a Powell už naznačil, že konec QT se blíží.
Několik ukazatelů navíc naznačuje, že systémové rezervy se přesunuly z úrovně „nadbytečné“ na „pouze dostatečné“.
Objem operací v rámci reverse repo facility klesl na několik málo miliard, což signalizuje téměř nulovou přebytečnou likviditu v systému.
Přestože trhy očekávají ukončení QT až v prosinci, existuje vysoká šance, že Powell oznámí konec už v listopadu – což by bylo silným býčím impulzem pro americké akcie.
Operace reverzních repo obchodů, které odčerpávají likviditu, byly za poslední tři měsíce minimální, což potvrzuje utažené finanční podmínky.
Rozvaha Fedu se již zmenšila o jednu třetinu a celkové systémové rezervy výrazně poklesly. To může být signál k ukončení QT, což by trhy pravděpodobně přijaly pozitivně. V případě dalšího zhoršení ekonomiky by Fed mohl rychle obnovit nákupy aktiv (QE), což by dále snížilo reálné úrokové sazby.
US100
Technologicky zaměřený index Nasdaq (US100) posiluje o 0,34 % před rozhodnutím Fedu, přičemž zisky částečně vyprchaly po ranním růstu přes 0,60 %. Index se nadále drží na rekordních maximech, připisuje si třetí růstový den v řadě a v tomto týdnu je zatím silnější o 2 %.
Trh však momentálně pracuje se třemi klíčovými tématy – dnešní rozhodnutí Fedu je jen jedním z nich. Investoři se rovněž soustředí na výsledkovou sezónu, která zatím přináší silná čísla, a na blížící se setkání amerického prezidenta Donalda Trumpa s čínským prezidentem Si Ťin-pchingem.
