📉 US100 ztrácí 1,5 %

Americké indexy vstupují do druhé poloviny července v oslabeném sentimentu. Zvláště patrné je to na příkladu indexu Nasdaq, kde technologické společnosti — které v současnosti ztrácejí nejvíce — mají zároveň největší váhu. V posledních týdnech sledujeme pomalý odklon sentimentu od sektoru společností těžících z infrastrukturní umělé inteligence, jako jsou dodavatelé hardwaru — včetně polovodičů a pamětí jako Micron, SanDisk, Samsung a SKHynix.
- Akcie hyperscalerů si vedou ve srovnání s výrobci hardwaru lépe, avšak rotace kapitálu v této fázi trendu nestačí na to, aby „tlumila" výprodeje v sektoru polovodičů. V důsledku toho se materializuje riziko koncentrace, přičemž s opětovným růstem cen ropy a eskalací napětí mezi USA a Íránem má vývoj situace i svůj makroekonomický rozměr.
- Včera USA zdůraznily, že blokáda Hormuzského průlivu se obnovila v plné síle a mezi Teheránem a Washingtonem dochází k pravidelné výměně palby. Ceny ropy vzrostly z lokálních minim přibližně o 20 %, a přestože data CPI a PPI z USA za červen dopadla pro Wall Street příznivěji, než se očekávalo, neposkytují „úlevu" od tématu inflace na nadcházející měsíce.
- Výsledková sezóna v USA se jeví jako silná, navzdory sporadickým „překvapením", jakým byla například včerejší zpráva Netflixu. Zároveň však rostou obavy z návratu cykličnosti zisků výrobců polovodičů — a čím více se tyto obavy budou prohlubovat, tím prudší může být rotace kapitálu ze sektoru AI.
Meta Platforms nedávno uvedla, že otevře novou divizi zaměřenou na prodej přebytečné výpočetní kapacity. Po zveřejnění této informace začali investoři pečlivě zkoumat, zda hyperscaleři jako Amazon, Meta, Microsoft, Alphabet a Oracle nepřestřelili s rozsahem investic do AI a zda se to neprojeví v omezení výhledu plánovaných CAPEX-ů (investičních výdajů) v nadcházejících čtvrtletích. V tomto místě je třeba zdůraznit, že v této fázi mohou poklesy stále představovat pouze dočasnou korekci v delším býčím trhu, přičemž fundamenty technologických společností zůstávají velmi solidní.
US100 (interval D1)
Při pohledu na US100 vidíme, jak se v zóně 28 200–30 700 bodů vytvořila silná distribuční zóna, která účinně zastavila pokus o průraz na nová historická maxima. Index se nakonec stáhl hlouběji pod EMA50 (oranžová linie) a v krátkodobém horizontu mění trend na sestupný.
Zdroj: xStation5
Na hodinovém intervalu vidíme, jak se US100 přibližuje k testu dolní hranice sestupného cenového kanálu na hodinovém intervalu. Klíčovou podporou by mohlo být pásmo okolo 28 000–28 200 bodů, přestože RSI na H1 již nyní dosahuje hodnoty 14,5, což naznačuje velmi hluboké přeprodání.
Zdroj: xStation5
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