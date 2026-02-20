US500: Americké akcie ztrácejí momentum navzdory nejsilnějšímu růstu tržeb indexu S&P 500 za poslední 3 roky 📊

US500 se po nedávných poklesech snaží stabilizovat, což je vhodná příležitost k zhodnocení výsledků za čtvrté čtvrtletí roku 2025. Americké společnosti opět zrychlují, a to nejen v oblasti zisků, ale i v růstu tržeb. Z fundamentálního hlediska je dynamika tržeb přinejmenším stejně důležitá jako zisky, protože přímo odráží základní poptávku, nikoli vliv nákladů nebo marží. Kombinovaná míra růstu tržeb indexu S&P 500 za čtvrté čtvrtletí v současné době činí 9 % meziročně, což je nejvyšší hodnota za poslední tři roky. Pokud se tento trend udrží až do konce sezóny zveřejňování výsledků, bude to znamenat nejvyšší růst tržeb indexu od třetího čtvrtletí 2022 (11,0 %). Důležité je, že očekávání růstu tržeb byla v průběhu sezóny revidována směrem nahoru.
- 9 % meziročně: aktuální kombinovaný růst tržeb indexu S&P 500 za 4. čtvrtletí
- 7,8 %: odhad k 31. prosinci 2025
- 6,5 %: odhad k 30. září 2025
- 10 z 11 sektorů vykazuje meziroční růst tržeb
- Tři sektory vykazují dvouciferný růst tržeb: informační technologie, komunikační služby, zdravotnictví
Největší podíl mají čtyři sektory
Informační technologie: růst tržeb se zvýšil z 17,9 % na 20,6
Klíčová pozitivní překvapení:
- Apple: 143,76 mld. USD oproti očekávaným 138,39 mld. USD
- Super Micro Computer: 12,68 mld. USD oproti očekávaným 10,42 mld. USD
- Microsoft: 81,27 mld. USD oproti očekávaným 80,31 mld. USD
Zdravotnictví: Růst tržeb se zvýšil z 9,0 % na 10,3 %.
Pozitivní překvapení:
- Cigna: 72,50 mld. USD oproti očekávaným 70,31 mld. USD
- CVS Health: 105,69 mld. USD oproti očekávaným 103,70 mld. USD
- Eli Lilly: 19,29 mld. USD oproti očekávaným 17,94 mld. USD
- Centene: 49,73 mld. USD oproti očekávaným 48,39 mld. USD
Komunikační služby: Růst tržeb se zvýšil z 10,2 % na 12,2 %
Klíčové zprávy:
- Alphabet: 113,83 mld. USD oproti očekávaným 111,32 mld. USD
- Meta: 59,89 mld. USD oproti očekávaným 58,46 mld. USD
Průmysl: Růst tržeb se zvýšil z 5,8 % na 7,8 %
Pozitivní překvapení:
- Boeing: 23,95 mld. USD oproti očekávaným 22,60 mld. USD
- RTX: 24,24 mld. USD oproti očekávaným 22,69 mld. USD
- Caterpillar: 19,13 mld. USD oproti očekávaným 17,85 mld. USD
Další významná pozitivní překvapení
- Apollo Global Management: 9,86 mld. USD oproti očekávaným 4,77 mld. USD
- Phillips 66: 36,33 mld. USD oproti očekávaným 33,86 mld. USD
- Amazon: 213,39 mld. USD oproti očekávaným 211,44 mld. USD
- Ford: 45,90 mld. USD oproti očekávaným 43,60 mld. USD
Co bude dál: prognózy jsou již pesimističtější
Analytici očekávají zpomalení růstu tržeb do roku 2026:
- 1. čtvrtletí 2026: 8,7 % meziročně
- 2. čtvrtletí 2026: 7,9 %
- 3. čtvrtletí 2026: 7,3 %
- 4. čtvrtletí 2026: 7,4 %
US500 (D1)
Údaje FactSetu za období zveřejňování výsledků vypadají silně, ale to se zatím neprojevilo v zrychlení futures na index S&P 500. Tato divergence je poněkud znepokojivá, protože může naznačovat, že valuace předběhly výsledky a akcie jsou oceněny na maximum, což ponechává méně prostoru pro růst. Na druhou stranu, dynamika zisků i tržeb stále poskytuje hmatatelnou podporu relativně vysokým úrovním valuací na americkém trhu.
Zdroj: xStation5
Další články o indexech a jejich obchodování:
- Obchodování indexů – Co je to akciový index?
- Obchodování S&P 500 — Jak investovat do indexu S&P 500?
- Obchodování NASDAQ – Jak investovat do indexu US100?
- Indexy - obchodujte akciové indexy online
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 25 CFD na indexy z různých krajin!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Možnost obchodovat už od 0,01 lotu a pár desítek EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
