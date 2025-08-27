🔝 US500 blízko maxima před výsledky Nvidie

US500 se pohybuje u historických maxim jen několik hodin předtím, než nejdůležitější společnost světa zveřejní své výsledky.
Futures na S&P 500 rostou přibližně o 0,1 % před výsledky hospodaření Nvidie, klíčové společnosti pro celý americký akciový trh. Přestože je pohyb US500 mírný, index se obchoduje blízko rekordních úrovní s potenciálem dosáhnout nejvyššího závěru v historii. Tržní kapitalizace Nvidie činí aktuálně kolem 4,4 bilionu USD, což jí dává váhu 8,1 % v indexu S&P 500. Očekávání trhu jsou vysoká, ale zároveň umírněná kvůli překážkám spojeným s exportními omezeními do Číny. Výsledky však ovlivní nejen cenu akcií společnosti, ale i vývoj globálních indexů, protože Nvidia je v současnosti největší a zřejmě i nejvýznamnější firma na světě. Ocenění opcí naznačuje možný pohyb akcie o 6 % oběma směry během příští obchodní seance. Tato volatilita se okamžitě projeví i na futures kontraktech US500 a US100 po zveřejnění výsledků, tedy po skončení hotovostní seance na Wall Street.
Podle účastníků trhu je růst valuace Nvidie výsledkem neutuchající poptávky po hardwaru pro umělou inteligenci. Tržby společnosti by měly meziročně vzrůst o více než 50 %. Trh je nastaven na solidní výsledky a souběžný růst futures kontraktů odráží očekávání pokračujícího dynamického růstu lídra polovodičového průmyslu. Investoři navíc budou pozorně sledovat komentáře CEO Jensena Huanga týkající se Číny, protože série exportních omezení může ovlivnit budoucí vyhlídky poptávky v tomto regionu.
Akcie Nvidie dnes rostou o necelých 0,2 % a podobně jako US500 se obchodují poblíž historických maxim. US500 se pohybuje mírně pod hranicí 6 500 bodů. Nejbližší podpora je kolem spodní hranice rostoucího trendového kanálu spolu s linií 25 SMA. Mnoho finančních institucí očekává, že US500 letos dosáhne úrovně 6 600 bodů, což by znamenalo růst o pouhých 1,6 % z aktuální hodnoty.
