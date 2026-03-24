📈 US500 se pokouší o odraz

Futures na index S&P 500 (US500) snížily ztráty z přibližně -1 % na zhruba -0,2 %, zatímco spotový index S&P 500 maže úvodní pokles a roste téměř o 0,1 % poté, co íránské zdroje naznačily, že Washington zahájil diplomatické kontakty a Teherán je ochoten zvážit realistické návrhy na ukončení konfliktu. Přestože zatím neproběhla žádná formální jednání, Írán naznačil otevřenost vůči řešením, která by:
- chránila jeho národní zájmy,
- zaručila, že nebude usilovat o získání jaderných zbraní,
- umožnila mírové využívání jaderné energie,
- a vedla ke zrušení sankcí.
Zároveň se zdá, že Írán vysílá smíšené signály. Na jedné straně připouští možnost jednání, na druhé straně oficiálně popírá existenci přímých rozhovorů a zachovává relativně tvrdý veřejný postoj. Zdá se pravděpodobné, že neformální diskuse s USA už mohou probíhat, Teherán si však potřebuje zachovat tvář doma i mezi svými spojenci, což vysvětluje rozporuplná sdělení.
Pozitivní reakce akciových trhů naznačuje, že investoři stále považují scénář postupné deeskalace za hlavní katalyzátor případného odrazu. Výsledek však zůstává nejistý. USA zřejmě vyjednávají z pozice síly, zatímco Írán si ponechává schopnosti, které mohou účinně zvýšit náklady konfliktu pro Donalda Trumpa a Republikánskou stranu. Mezitím zůstávají podmínky na trhu s palivy napjaté. Společnost Shell uvedla, že první známky narušení dodávek by se na evropském trhu s palivy mohly objevit už v dubnu.
Zdroj: xStation5
Další články o indexech a jejich obchodování:
- Obchodování indexů – Co je to akciový index?
- Obchodování S&P 500 — Jak investovat do indexu S&P 500?
- Obchodování NASDAQ – Jak investovat do indexu US100?
- Indexy - obchodujte akciové indexy online
US100 ztrácí téměř 2 %; Microsoft zmrazuje nábor v divizích cloudu a prodeje 💡
Írán umožnil průjezd 10 ropným tankerům přes Hormuzský průliv — vysvětlení záhadného „dárku“ pro Trumpa ⚓
🚨 Trump varuje Írán — trhy jsou pod tlakem, ceny ropy se odrážejí vzhůru 💡
Zpráva o zásobách zemního plynu v USA ukázala výraznější než očekávaný pokles zásob ⬇️
