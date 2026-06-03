Nucená práce jako zbraň: USA chtějí 10 % cla na celou EU💣

- USA navrhly 10% cla na dovoz z EU a až 12,5% na zboží z Číny, Japonska a dalších 45 zemí z důvodu nedostatečného boje proti nucené práci
- Návrh zatím nenabyl účinnosti a prochází připomínkovým procesem
- Právním základem je paragraf 301 Zákona o obchodu z roku 1974, který administrativa využívá k rekonstrukci celního systému po únorového rozsudku Nejvyššího soudu
- Dočasná 10% cla zavedená po rozsudku vyprší v červenci, pokud je Kongres neprodlouží
- Z nových cel jsou vyjmuty hovězí maso, rajčata a káva, pro textil administrativa zvažuje sníženou sazbu pod podmínkou odběru amerického textilu
- Německý index DE40 klesl dnes ráno na téměř 24 900 bodů
- USA navrhly 10% cla na dovoz z EU a až 12,5% na zboží z Číny, Japonska a dalších 45 zemí z důvodu nedostatečného boje proti nucené práci
- Návrh zatím nenabyl účinnosti a prochází připomínkovým procesem
- Právním základem je paragraf 301 Zákona o obchodu z roku 1974, který administrativa využívá k rekonstrukci celního systému po únorového rozsudku Nejvyššího soudu
- Dočasná 10% cla zavedená po rozsudku vyprší v červenci, pokud je Kongres neprodlouží
- Z nových cel jsou vyjmuty hovězí maso, rajčata a káva, pro textil administrativa zvažuje sníženou sazbu pod podmínkou odběru amerického textilu
- Německý index DE40 klesl dnes ráno na téměř 24 900 bodů
Washingtonská obchodná ofenzíva nabírá nový rozměr. Americká administrativa navrhla dodatečná cla na dovoz z 60 obchodních partnerů včetně celé Evropské unie, Číny, Japonska i Velké Británie s odůvodněním, že tyto země nedostatečně zakazují zboží vyrobené s využitím nucené práce. Pro EU platí navrhovaná sazba 10%, dalším zemím včetně Číny a Japonska hrozí až 12,5%. Cla zatím nenabyla účinnosti a procházejí připomínkovým procesem.
Za návrhem stojí Úřad obchodního zmocněnce, který vedl vyšetřování podle paragrafu 301 Zákona o obchodu z roku 1974. Jde o pomalejší, avšak právně robustnější nástroj než nouzové pravomoci, které Trumpovi zablokoval Nejvyšší soud v únoru tohoto roku. Od tohoto rozhodnutí administrativa systematicky rekonstruuje celý celní systém prostřednictvím alternativních zákonných základů a včerejší krok je dosud nejrozsáhlejším z nich.
Načasování není náhodné. Dočasná 10% cla zavedená bezprostředně po únorového rozsudku vyprší v červenci, pokud je Kongres neprodlouží. Trhy tento termín sledují pozorně a nové návrhy jsou zjevnou přípravou náhrady před tímto datem. Přitom jen před několika týdny EU a USA dosáhly dohody o zastropování většiny evropského vývozu na 15%, což Brusel prezentoval jako diplomatický úspěch. Nová navrhovaná cla naznačují, že obchodní tlak přesto nekončí.
Německý index DAX klesl dnes ráno na téměř 24 900 bodů. Exportně orientované sektory včetně automobilek, chemického průmyslu a strojírenství zůstávají nejvíce vystaveny, neboť právě tato odvětví dlouhodobě tvoří páteř transatlantického obchodu.
GRAF: Pokles německého indexu DAX (DE40, H1)
Zdroj: xStation5
Z výjimek návrhu stojí za zmínku, že na nová cla by se nevztahovaly hovězí maso, rajčata ani káva. Administrativa zároveň zvažuje sníženou sazbu pro textil pod podmínkou, že dovážející země budou odebírat stejné množství amerických textilních výrobků, což by vytvořilo nový barterový mechanismus v obchodu.
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