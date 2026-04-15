USA neprodlouží výjimky na íránskou a ruskou ropu 🛢️

- USA neprodlouží sankční výjimky na íránskou ani ruskou ropu
- Washington zvyšuje tlak na Írán i na země, které mu měly pomáhat
- Brent zůstává pod 100 USD a obchoduje se za 95 USD
Spojené státy neprodlouží 30denní výjimku ze sankcí na íránskou ropu přepravovanou po moři, která vyprší tento týden. O víkendu zároveň vypršela i podobná výjimka na ruskou ropu.
Trumpova administrativa dlouhodobě tvrdí, že vůči Íránu uplatňuje maximální tlak kvůli jeho jadernému programu a podpoře militantních skupin na Blízkém východě. Přesto však sankcionovaná ropa dál proudila do Číny. Výjimka, kterou americké ministerstvo financí vydalo 20. března, umožnila dostat na globální trhy zhruba 140 milionů barelů ropy. Cílem bylo zmírnit tlak na dodávky energií během války s Íránem, uvedl ministr financí Scott Bessent. Platnost této výjimky končí 19. dubna. Jde tak o další krok, který může postupně zvýšit tlak na Írán. Podle zdrojů USA neprodloužily ani výjimku na ruskou ropu přepravovanou po moři, která vypršela v sobotu. Američtí zákonodárci z obou politických stran administrativu kritizovali s tím, že tyto výjimky mohou pomáhat ekonomikám Íránu i Ruska.
Americké ministerstvo financí zároveň zvýšilo tlak na země, v nichž působí banky, které měly podle USA pomáhat s přesunem finančních prostředků do Íránu. Resort kontaktoval například Čínu, SAE a Omán a uvedl, že umožnily íránské nelegální aktivity. Koncem loňského roku ministerstvo financí bankám oznámilo, že Írán v roce 2024 zpracoval nejméně 9 miliard dolarů přes americké korespondenční účty, a to prostřednictvím sítě nastrčených společností v Hongkongu, SAE a dalších zemích.
Bessent dříve uvedl, že americká blokáda Hormuzského průlivu má zajistit, aby průlivem nemohly proplouvat čínské ani jiné lodě převážející íránskou ropu. Dodal také, že Čína nakupovala více než 90 % íránské ropy, přičemž ta tvořila asi 8 % jejích ročních nákupů ropy.
Cena ropy však na tyto zprávy výrazněji nereagovala. Ropa Brent se stále drží pod 100 USD a obchoduje se kolem 95 USD za barel. Trh nyní na ropě zaceňuje především možnost druhého kola jednání mezi USA a Íránem. Po neúspěšných víkendových jednáních sice ropa na začátku týdne vzrostla zhruba k 103 USD, během týdne ale postupně klesá.
Graf OIL (M30)
Zdroj: xStation
