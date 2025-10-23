Valero Energy překonala odhady zisku díky růstu rafinačních marží

- Valero dosáhla upraveného zisku 3,66 USD/akcii vs. očekávaných 3,05 USD.
- Rafinační marže vzrostla na 13,14 USD/barel, meziročně z 9,09 USD.
- Průtok rafinérií dosáhl 3,1 milionu barelů denně, meziročně +6,9 %.
- Výsledky potvrzují oživení sektoru po slabším roce 2024.
- Valero dosáhla upraveného zisku 3,66 USD/akcii vs. očekávaných 3,05 USD.
- Rafinační marže vzrostla na 13,14 USD/barel, meziročně z 9,09 USD.
- Průtok rafinérií dosáhl 3,1 milionu barelů denně, meziročně +6,9 %.
- Výsledky potvrzují oživení sektoru po slabším roce 2024.
Americká rafinérská společnost Valero Energy překonala ve třetím čtvrtletí očekávání analytiků, když vykázala upravený zisk 3,66 USD na akcii, oproti tržnímu konsenzu 3,05 USD. Za tímto výsledkem stojí zejména obnovený růst rafinačních marží, které se zotavily po propadu v roce 2024.
Rafinační marže v USA, měřené ukazatelem 3-2-1 crack spread, vzrostly ve třetím čtvrtletí meziročně o téměř 29 %, zejména díky silné poptávce po naftě a benzínu a nízkým zásobám. Valero uvedla, že průměrná rafinační marže na barel dosáhla 13,14 USD, zatímco před rokem to bylo pouze 9,09 USD.
Také provozní objemy vzrostly – denní průtok činil 3,1 milionu barelů, oproti 2,9 milionu ve stejném období loni. Silná provozní výkonnost společnosti tak potvrdila, že slabší rok 2024 se jeví spíše jako výjimka než nový standard, a Valero těží z příznivého tržního prostředí i zlepšené efektivity provozu.
Společnost navíc tradičně odstartovala výsledkovou sezónu amerických rafinérií, což může naznačovat pozitivní vývoj i u dalších hráčů v sektoru.
Graf VLO.US (D1)
Akcie společnosti Valero Energy se aktuálně obchodují na ceně 161,86 USD a technicky se nacházejí v konsolidační fázi po výrazném růstu, který vrcholil koncem září. Cena se nyní drží nad klouzavými průměry – konkrétně nad EMA 50 (157,18 USD) a SMA 100 (147,97 USD), což potvrzuje stále platný býčí trend, i když s mírným zpomalením tempa.
Zdroj: xStation5
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Minimální velikost transakce již od 0 EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
Huntington Bancshares kupuje Cadence Bank za 7,4 miliardy USD
Investoři UnitedHealth věří v obrat díky návratu bývalého CEO
Exxon Mobil žaluje Kalifornii kvůli zákonům o zveřejňování emisí a klimatických rizik
Novartis kupuje Avidity Biosciences za 12 miliard USD
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 71 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.