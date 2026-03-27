Válka zdražuje vstupy, farmáři reagují 🚜

- USA zřejmě letos osejí méně kukuřice a více sóji.
- Důvodem jsou dražší hnojiva a paliva po vypuknutí války s Íránem.
- Výsadba jarní pšenice by mohla klesnout na nejnižší úroveň od roku 1970.
- Tlak na marže farmářů trvá i přes vládní pomoc ve výši 12 miliard USD.
Američtí farmáři letos podle analytiků pravděpodobně omezí výsadbu kukuřice a naopak zvýší plochy se sójou. Důvodem jsou rostoucí náklady na hnojiva a naftu, které zvyšuje válka s Íránem, zatímco ceny obilovin zůstávají relativně nízké a tlačí na ziskovost zemědělců.
Před očekávanou zprávou amerického ministerstva zemědělství se počítá s tím, že osevní plocha kukuřice klesne na 94,37 milionu akrů z loňských 98,79 milionu akrů. Naopak sója by měla vzrůst na 85,55 milionu akrů z předchozích 81,22 milionu akrů. U jarní pšenice se čeká pokles na 9,84 milionu akrů, což by byla nejnižší úroveň od roku 1970.
Hlavním tématem jsou zejména ceny vstupů. Cena močoviny od začátku války vzrostla zhruba o 40 % a náklady na bezvodý amoniak asi o 20 %. Právě kukuřice a pšenice přitom potřebují více dusíkatých hnojiv než sója, a proto se část farmářů přesouvá k levnější alternativě. Sója tak získává výhodu i přesto, že nad trhem dál visí nejistota kolem obchodních vztahů mezi USA a Čínou, největším dovozcem této plodiny.
Napjatá situace přichází v době, kdy se příjmy amerických farmářů dostávají pod tlak už čtvrtý rok v řadě. I přes vysoké vládní podpory se letos očekává pokles čistého příjmu farmářů. Administrativa Donalda Trumpa už rozděluje pomoc ve výši 12 miliard dolarů, zemědělské skupiny ale žádají další podporu.
Mimo hlavní kukuřično-sójový pás se mohou změny projevit ještě výrazněji. V některých regionech mohou farmáři hledat alternativu v kanole nebo jiných plodinách, zatímco na jihu USA může slabá ekonomika bavlny vést k dalším přesunům právě směrem k sóje.
Graf CORN (H1)
Cena kukuřice se aktuálně drží nad EMA 50 na úrovni 465,78 i nad SMA 100 na hodnotě 464,79, což značí pokračující převahu kupců. Williams %R se pohybuje kolem -13, tedy v pásmu blízkém překoupenosti, což ukazuje na silný krátkodobý růst, ale zároveň i na možnost menšího zklidnění. Momentum na úrovni 100,43 naznačuje, že růstová dynamika zatím přetrvává, i když není extrémně silná. Z technického pohledu bude nyní klíčové, zda kukuřice dokáže stabilně prorazit nad oblast 469 až 470 bodů. Pokud ano, mohl by trh otevřít prostor pro růst k vyšším hladinám kolem 475 až 480 bodů. Naopak při odmítnutí této rezistence by mohlo dojít ke krátkodobému návratu do pásma 465 až 460 bodů, kde leží nejbližší podpory.
Zdroj: xStation5
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 75 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.