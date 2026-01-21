Varování z grafu Nvidia?🔎 Rýsuje se formace hlava a ramena

Nvidia (NVDA.US) je vlajkovou lodí trendu umělé inteligence a zůstává největší veřejně obchodovanou firmou na světě. Přestože její klíčový partner TSMC (TSM.US) oznámil silné výsledky, akcie Nvidie ztratily téměř 20 % od svého historického maxima z října 2025, kdy investoři platili přes 211 USD za akcii.
- Ocenění výrazně kleslo, a pokud firma naplní 12měsíční ziskový výhled, je nyní oceněna přibližně na úrovni průměru indexu Nasdaq 100. Přesto však i přes „atraktivnější“ valuaci zůstává dominantní krátkodobý klesající trend a zdá se, že realizace zisků se zrychluje.
- Z technického pohledu začíná být situace nepříjemná pro kupující. Cenový vývoj začíná připomínat formaci hlava a ramena (H&S) – klasickou reverzní formaci. Pokud by se tento pattern potvrdil, akcie by pravděpodobně klesly směrem k linii krku okolo 168 USD, což odpovídá lokálním minimům ze září a prosince 2025.
- To by zároveň znamenalo test 200denního EMA (červená linie). Projekce z formace naznačuje možnost prolomení pod EMA200 i pod linii krku, což by mohlo otočit širší trend směrem dolů. V takovém případě by se klíčová dlouhodobá podpora mohla vytvořit u úrovně 135 USD, kterou posiluje konsolidační zóna z konce května a začátku června loňského roku.
Je však důležité zdůraznit, že potvrzení poklesu zatím není jisté. Návrat nad 186 USD (EMA50) by mohl signalizovat obnovu růstového trendu. Nvidia zveřejní výsledky hospodaření 26. února po uzavření Wall Street.
Nvidia (D1)
Zdroj: xStation5
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Minimální velikost transakce již od 0 EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
Akcie Life360 rostou téměř o 30 % díky rekordnímu růstu uživatelů a lepšímu výhledu
UK regulátor Ofcom zahajuje vyšetřování dodržování pravidel WhatsApp společností Meta
Akcie Intelu klesají kvůli slabému výhledu navzdory překvapivým výsledkům za Q4
TikTok uzavřel dohodu o prodeji v USA, zajistí si tak svou budoucnost na americkém trhu
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 71 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.