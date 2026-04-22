Ve hře je 2,8 miliardy USD: Microsoft vs. britští regulátoři

Microsoft se znovu dostal do centra pozornosti, tentokrát však ne kvůli tržbám nebo pokroku v oblasti umělé inteligence, ale kvůli rostoucímu regulatornímu riziku. Britský soud umožnil pokračování hromadné žaloby v hodnotě až 2,8 miliardy USD, která se zaměřuje na licenční praktiky společnosti v oblasti cloudových služeb.
Na první pohled se může zdát, že jde jen o další spor proti některému z gigantů Big Tech. Ve skutečnosti jsou však jeho důsledky mnohem širší. Spor se soustředí na to, jak Microsoft odlišoval ceny licencí pro Windows Server podle prostředí, ve kterém byly nasazeny. Podle žalobců vedlo používání tohoto softwaru mimo vlastní cloudové prostředí Microsoftu u téměř 60 tisíc společností, převážně malých a středních podniků, k výrazně vyšším nákladům.
Pokud by se to potvrdilo, taková cenová struktura by mohla naznačovat, že konkurenční výhoda Microsoftu nebyla založena jen na kvalitě služeb, ale také na tom, jak byl nastaven jeho cenový model. V praxi by to mohlo omezovat volbu zákazníků a posilovat vlastní platformu společnosti na úkor konkurence. Microsoft tato obvinění odmítá a zdůrazňuje, že jeho licenční politika je transparentní a že je uplatňována konzistentně už řadu let. Soud zatím nerozhodl o podstatě případu, ale dospěl k závěru, že existují dostatečné důvody, aby řízení pokračovalo, což samo o sobě stačí k tomu, aby to přitáhlo pozornost trhu.
Celá situace zapadá do širšího trendu rostoucího regulatorního tlaku na velké technologické společnosti. Britský Competition and Markets Authority už vyšetřuje konkurenci na cloudovém trhu a podobná šetření probíhají i v dalších jurisdikcích. To zvyšuje riziko, že případné konečné rozhodnutí by mohlo vytvořit precedent přesahující hranice jediného trhu.
Z pohledu investorů je nejdůležitější to, že se případ přímo dotýká jednoho z nejvýznamnějších segmentů podnikání Microsoftu. Cloudové služby tvoří významnou část tržeb společnosti a zůstávají klíčovým motorem růstu, který navíc podporuje rychlá expanze řešení poháněných AI.
V krátkodobém horizontu se dopad žaloby může projevit hlavně ve vyšší volatilitě a větší citlivosti akcií na regulatorní titulky. I případné finanční sankce by pravděpodobně byly vzhledem k velikosti společnosti zvládnutelné. Mnohem důležitější jsou však dlouhodobé důsledky.
Pokud by regulatorní tlak vedl ke změnám v licenčním modelu, mohl by Microsoft přijít o část své strukturální výhody v cloudu. To by donutilo trh přehodnotit nejen marže, ale i růstovou trajektorii celého segmentu.
A právě v tom spočívá jádro celého příběhu.
Nejde o příběh o 2,8 miliardy USD. Jde o to, zda může Microsoft dál rozvíjet svůj cloudový byznys podle současných pravidel, nebo zda bude nucen fungovat v regulovanějším a vyrovnanějším konkurenčním prostředí. Pro investory to znamená jediné: valuace už není tažena pouze růstem, ale stále více ji formuje také regulace, která může tento růst ovlivnit a v krajním případě i omezit.
