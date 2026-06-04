Broadcom překonává odhady, akcie přesto klesají téměř o 13 % ⚔️

Silné finanční výsledky tažené AI
Broadcom vykázal velmi silné výsledky za 2. čtvrtletí fiskálního roku 2026, které potvrdily, že zůstává jedním z hlavních příjemců boomu v oblasti AI infrastruktury. Tržby společnosti vzrostly meziročně o 48 % na 22,19 mld. USD, mírně nad konsenzem, zatímco očištěný zisk na akcii dosáhl 2,44 USD oproti očekávání 2,40 USD.
Strana cash flow vypadala obzvlášť silně. Volný peněžní tok vzrostl meziročně o 60 % na 10,26 mld. USD, což odpovídá až 46 % tržeb. Klíčovým motorem růstu byl segment polovodičů, kde tržby vzrostly meziročně o 79 % na 15,0 mld. USD. To zahrnuje prodeje AI čipů, které se zvýšily meziročně o 143 % na rekordních 10,8 mld. USD. Slabším bodem reportu byl segment infrastrukturního softwaru, který vzrostl meziročně o 9 % na 7,18 mld. USD, ale skončil mírně pod neoficiálními zvýšenými očekáváními trhu.
Broadcom ve srovnání s konkurenty
Ve srovnání s hlavními polovodičovými společnostmi vypadá Broadcom solidně, i když není lídrem ve výnosech od začátku roku. Od začátku roku akcie AVGO posílily přibližně o 38 %, tento údaj však ještě nezahrnuje téměř 13% pokles v poobchodní fázi po zveřejnění čtvrtletních výsledků. Pro srovnání, US100 vzrostl přibližně o 20 %.
Ocenění Broadcomu zůstává náročné
Broadcom se obchoduje s jasnou prémií vůči některým konkurentům. Ukazatel TTM P/E u AVGO dosahuje přibližně 91x, což je výrazně více než v případě Nvidie a Qualcommu. Výjimkou je zde AMD. To je důležitý kontext pro reakci po výsledcích. Ani velmi silný finanční report a vysoký výhled nemusí stačit, pokud trh již předem započítal velmi optimistický scénář.
Vedení zdůrazňuje rekordní poptávku po AI čipech
Komentář vedení byl jasně optimistický, zejména v oblasti AI. CEO Hock Tan zdůraznil velmi silnou poptávku po zakázkových AI čipech. Nové objednávky AI čipů ve čtvrtletí přesáhly 30 mld. USD, výrazně nad skutečnými prodeji dodanými v daném období. Vedení také upozornilo na vysokou hodnotu dodávek a výrobní kapacity zajištěné až do roku 2028. Broadcom potvrdil strategické vztahy s největšími technologickými klienty, včetně Google, Anthropic, OpenAI a Meta, stejně jako svou účast na platformě AI XPV, jejímž cílem je financovat a nasazovat rozsáhlou výpočetní kapacitu pro AI laboratoře.
Důležitou součástí sdělení byl také důraz na to, že Broadcom nemá v úmyslu konkurovat v segmentu hotových serverových racků. Místo toho se zaměřuje na nejspecializovanější a maržově nejatraktivnější část hodnotového řetězce: ASIC, XPU a síťová řešení.
Výhled zůstává silný, ale ocenění neponechává prostor pro chyby
Výhled představený společností zůstává velmi silný, i když reakce trhu ukázala, že očekávání vůči Broadcomu byla již extrémně vysoká. Pro 3. čtvrtletí FY2026 společnost očekává tržby kolem 29,4 mld. USD, nad předchozím konsenzem, s očištěnou provozní marží kolem 67 %. Klíčové předpoklady zahrnují:
- přibližně 20,5 mld. USD v tržbách z polovodičů,
- přibližně 16,0 mld. USD v tržbách z AI polovodičů, což představuje růst o více než 200 % y/y,
- přibližně 8,9 mld. USD v tržbách z infrastrukturního softwaru,
- udržení ročního výhledu tržeb z AI čipů pro FY2026 na úrovni 56 mld. USD a cíle překonat 100 mld. USD ve FY2027.
Navzdory velmi silným výsledkům akcie Broadcomu klesly v poobchodní fázi téměř o 13 %. To lze interpretovat spíše jako výsledek vybírání zisků a příliš vysokých očekávání než jako zhoršení fundamentů společnosti. Trh reagoval negativně mimo jiné na mírné zklamání v softwarovém segmentu, absenci zvýšení dlouhodobého AI výhledu pro FY2027 a jasné snížení zpětných odkupů akcií ve srovnání s předchozím čtvrtletím.
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