Velký obrat na Wall Street: J.P. Morgan výrazně zvedla výhled pro S&P 500 📈

- J.P. Morgan zvýšila cílovou hodnotu indexu S&P 500 na 7 600 bodů.
- Hlavním motorem optimismu jsou AI, technologie a vyšší odhady firemních zisků.
- Banka připouští krátkodobou konsolidaci, ale výhled zůstává růstový.
- V optimistickém scénáři by se index mohl přiblížit až k 8 000 bodům.
Americká banka J.P. Morgan zvýšila svůj letošní cílový odhad pro index S&P 500 na 7 600 bodů. Oproti pondělnímu závěru na úrovni 7 109,14 bodu to znamená potenciální růst o zhruba 6,9 %. Ještě minulý měsíc přitom banka svůj výhled snižovala z 7 500 na 7 200 bodů, nyní ale obrátila a znovu sází na silnější růst akciového trhu.
Hlavním důvodem změny výhledu jsou podle banky lepší očekávání zisků firem, především díky pokračujícímu boomu kolem umělé inteligence a technologického sektoru. J.P. Morgan zároveň zvýšila odhad zisku na akcii pro firmy v indexu S&P 500 na 330 dolarů pro letošní rok, oproti dřívějším 315 dolarům. Výše posunula i výhled pro rok 2027, a to z 355 na 385 dolarů na akcii.
Pozitivní náladě na trzích pomohlo také uklidnění geopolitické situace po příměří mezi USA a Íránem. Americké akcie se od březnových minim výrazně zotavily a indexy S&P 500 i Nasdaq minulý týden dosáhly rekordních hodnot. Silný růst táhly zejména technologické firmy a očekávání solidních výsledků za první čtvrtletí.
Banka ale zároveň upozornila, že po prudkém růstu může trh krátkodobě vstoupit do fáze konsolidace. Geopolitická situace sice podle ní výrazně polevila, stále však není zcela stabilní. Přesto J.P. Morgan vidí prostor pro další růst, a v případě rychlého vyřešení konfliktu dokonce připouští možnost, že by se index do konce roku přiblížil hranici 8 000 bodů.
Další podporou pro optimismus je pokračující síla AI příběhu. J.P. Morgan uvedla, že obnovení zájmu o tento segment podpořilo i představení modelu Claude Mythos od společnosti Anthropic, které znovu rozproudilo býčí náladu kolem technologických titulů. Podle banky navíc stále existuje prostor pro další zvyšování tržních odhadů firemních zisků, i když zatím se pozitivní revize soustředí hlavně do úzké skupiny technologických společností a energetického sektoru.
Z dlouhodobého pohledu banka nadále považuje americké akcie za klíčovou součást globálních portfolií. Důvodem je především inovace, silnější růst ekonomiky a atraktivní návratnost kapitálu, i když ve světě dál přetrvává snaha investorů více diverzifikovat mimo USA.
Graf US500 (H4)
Index US500 pokračuje v silném růstovém trendu a aktuálně se obchoduje kolem 7123,5 bodu. Cena se drží výrazně nad klouzavými průměry, konkrétně nad EMA 50 na 7002,0 bodech a také nad SMA 100 na 6791,5 bodech, což potvrzuje pokračující převahu kupců. Po prudkém růstu z přelomu března a dubna se trh dostal až k důležité rezistenční oblasti poblíž 7157,9 bodu, kde nyní dochází ke krátké konsolidaci.
Technický obrázek zůstává nadále býčí, ale objevují se první signály možného zpomalení. RSI na 70,6 bodu už vstoupilo do překoupeného pásma, což ukazuje na velmi silné nákupní momentum, ale zároveň i na zvýšené riziko krátkodobého výběru zisků. MACD se stále drží v kladném teritoriu, histogram však ztrácí dynamiku a růstové momentum už není tak výrazné jako v předchozích dnech. To může znamenat, že trh si před dalším pohybem vzhůru vybírá pauzu.
Z pohledu dalšího vývoje bude klíčové, zda se indexu podaří přesvědčivě prorazit nad 7158 bodů. Pokud ano, otevřel by se prostor pro pokračování růstu a posun na nová lokální maxima. Naopak v případě odmítnutí této hladiny by mohlo dojít ke korekci směrem k první podpoře v oblasti 7045 až 7000 bodů, kde se zároveň nachází i rostoucí EMA 50. Celkově ale zůstává struktura trhu pozitivní a dokud se cena drží nad hlavními průměry, mají navrch stále býci.
Zdroj: xStation5
