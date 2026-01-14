Visa a BVNK spojují síly v oblasti plateb pomocí stablecoinů

-
Visa umožní podnikům vyplácet prostředky pomocí stablecoinů přes Visa Direct.
-
Vybrané firmy budou moci předfinancovat platby v digitálních dolarech a posílat je do kryptopeněženek.
-
BVNK poskytne infrastrukturu pro zpracování těchto transakcí.
-
Partnerství je dalším krokem Visa směrem k integraci blockchainových řešení do běžných plateb.
-
Visa umožní podnikům vyplácet prostředky pomocí stablecoinů přes Visa Direct.
-
Vybrané firmy budou moci předfinancovat platby v digitálních dolarech a posílat je do kryptopeněženek.
-
BVNK poskytne infrastrukturu pro zpracování těchto transakcí.
-
Partnerství je dalším krokem Visa směrem k integraci blockchainových řešení do běžných plateb.
Visa oznámila významný krok ve své strategii digitálních aktiv uzavřením partnerství s firmou BVNK, předním poskytovatelem infrastruktury pro stablecoiny. Společně umožní výplaty prostřednictvím stablecoinů přes službu Visa Direct, což je její síť pro okamžité platby. Partnerství představuje další krok v úsilí společnosti Visa integrovat blockchainové technologie do tradičních platebních systémů.
Služba Visa Direct zpracovává ročně platby v hodnotě přibližně 1,7 bilionu dolarů. Díky spolupráci s BVNK nyní vybraní firemní zákazníci mohou předfinancovat platby pomocí stablecoinů místo běžných měn a zasílat prostředky přímo do digitálních peněženek příjemců.
Stablecoiny a tradiční platby
BVNK v rámci partnerství poskytne technickou infrastrukturu umožňující zpracování transakcí v stablecoinech. BVNK má za sebou více než 30 miliard dolarů zpracovaných ročně v těchto typech plateb. První implementace se očekávají na trzích, kde je příznivé regulační prostředí a vysoká poptávka po digitálních platbách. Další rozšíření bude záviset na míře adopce a legislativních podmínkách v jednotlivých regionech.
Visa tímto krokem navazuje na své předchozí aktivity v oblasti blockchainových řešení a stablecoinů, jako bylo testování vypořádání přes USD Coin (USDC). Cílem je zrychlit platby, omezit závislost na otevíracích hodinách bank a podpořit přeshraniční platby.
Přínosy a dopad na trh
Očekávané výhody této integrace zahrnují:
-
Rychlejší vypořádání plateb, včetně víkendů a svátků.
-
Rozšíření platebních možností, kdy firmy mohou nabídnout výplaty přímo do kryptopeněženek.
-
Podpora adopce digitálních aktiv v institucionálním prostředí.
Partnerství potvrzuje strategický záměr společnosti Visa rozvíjet platební služby propojené s blockchainem, aniž by opouštěla silné stránky své globální sítě.
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Minimální velikost transakce již od 0 EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
US OPEN: Výsledky bank a fondů podporují ocenění
PNC Financial hlásí skokový růst zisku díky zájmu o fúze a vyšším úrokovým příjmům
Polední shrnutí: Kapitál proudí do evropských technologických akcií 💸🔎
📉 Apokalypsa akcií softwarových firem řízená AI? Tyto americké technologické akcie prudce klesly — co dál? 🔎
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 71 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.