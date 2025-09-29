Vistra výrazně navýší kapacitu plynové elektrárny v Permské pánvi kvůli rostoucí poptávce

Energetická společnost Vistra oznámila výstavbu dvou nových jednotek na zemní plyn v rámci svého zařízení v Permské pánvi v západním Texasu. Nové zdroje o celkovém výkonu 860 megawattů více než ztrojnásobí současnou kapacitu elektrárny na 1 185 MW, což je reakcí na prudce rostoucí poptávku po elektrické energii v regionu.
Texas se potýká s tlakem na svou elektrickou síť v důsledku zvyšující se spotřeby elektřiny v domácnostech, firmách i těžebním průmyslu. Do budoucna se očekává, že americká spotřeba elektřiny dosáhne rekordních hodnot díky rozvoji datových center využívajících umělou inteligenci a kryptoměny, stejně jako díky elektrifikaci dopravy a vytápění.
Začněte investovat ještě dnes nebo vyzkoušejte testovací účet zdarmaOtevřít účet Vyzkoušet platformu Stáhnout mobilní aplikaci Stáhnout mobilní aplikaci
Vistra již dříve oznámila, že do roku 2028 plánuje přidat až 2 000 MW kapacity poháněné zemním plynem pouze v Texasu, což by odpovídalo zásobování až 1 milionu domácností.
Akcie společnosti na tuto zprávu reagovaly mírným růstem – v premarketu posílily o 0,7 % na 208,74 USD.
Tento krok podtrhuje snahu energetických firem reagovat na nové výzvy moderní infrastruktury, kdy stále více odvětví spoléhá na stabilní a škálovatelnou dodávku energie, zejména v oblastech s vysokou koncentrací technologických a těžebních projektů.
Graf VST.US (D1)
Akcie společnosti Vistra se aktuálně obchodují na úrovni 207,16 USD, což znamená návrat k vyšším cenám po předchozí korekci. Cena se úspěšně odrazila od klouzavého průměru EMA 50 (197,51 USD) a zůstává výrazně nad SMA 100 (185,98 USD), což potvrzuje býčí nastavení trhu. RSI osciluje na hodnotě 54,6, tedy se nachází v neutrální zóně, a signalizuje potenciál pro další růst bez známek překoupení.
Technicky vzato se Vistra nachází v stabilním růstovém kanálu, a pokud se cena udrží nad EMA 50, je pravděpodobný další pohyb směrem k historickým maximům. Překonání rezistence kolem 210 USD by mohlo otevřít cestu k novým vrcholům, zatímco ztráta podpory na 197 USD by mohla vyvolat testování oblasti kolem 186–190 USD.
Zdroj: xStation5
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Minimální velikost transakce již od 0 EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 71 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.