📈 Vítězové a poražení z S&P 500 (23.6.2026)

Vítězové:
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Axon Enterprise Inc (AXON) +5,61 %: Vyrábí technologie pro bezpečnostní složky, včetně elektrických paralyzérů a osobních kamer.
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CDW Corp (CDW) +5,25 %: Poskytuje IT řešení, hardware a software pro podniky, vládní organizace a vzdělávací instituce.
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GE HealthCare Technologies Inc (GEHC) +5,08 %: Dodává lékařské diagnostické přístroje a systémy pro monitorování pacientů.
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International Business Machines (IBM) +5,04 %: Zaměřuje se na podnikový software, cloudové služby a IT konzultace.
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Charter Communications Inc (CHTR) +4,95 %: Působí jako poskytovatel telekomunikačních služeb, širokopásmového připojení a kabelové televize.
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The Hershey Co (HSY) +4,90 %: Zabývá se výrobou a distribucí čokolády, cukrovinek a dalšího občerstvení.
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Conagra Brands Inc (CAG) +4,51 %: Vyrábí a distribuuje balené potraviny a polotovary pro maloobchod i gastronomii.
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Erie Indemnity Co (ERIE) +4,47 %: Poskytuje služby v oblasti správy a řízení pro pojišťovny v rámci své pojišťovací sítě.
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Veeva Systems Inc (VEEV) +4,28 %: Dodává cloudová softwarová řešení specificky navržená pro farmaceutický a biotechnologický průmysl.
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The Allstate Corp (ALL) +4,04 %: Patří mezi největší americké poskytovatele majetkového a úrazového pojištění.
Poražení:
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SanDisk Corp (SNDK) -13,64 %: Zabývá se výrobou datových úložišť, především flash pamětí, paměťových karet a USB disků.
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Micron Technology Inc (MU) -13,18 %: Vyrábí počítačové paměti a řešení pro ukládání dat, včetně čipů DRAM a NAND flash.
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Vertiv Holdings Co (VRT) -11,07 %: Navrhuje a vyrábí zařízení pro chlazení a napájení datových center a komunikačních sítí.
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ON Semiconductor Corp (ON) -11,01 %: Vyrábí výkonové a obrazové polovodičové senzory využívané v automobilovém a průmyslovém odvětví.
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Coherent Corp (COHR) -10,40 %: Dodává lasery a optické materiály pro průmyslové, telekomunikační a vědecké aplikace.
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Marvell Technology Inc (MRVL) -9,36 %: Navrhuje polovodiče a mikročipy pro datová centra, podnikové sítě a úložná zařízení.
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Lam Research Corp (LRCX) -9,33 %: Vyrábí a servisuje zařízení pro zpracování křemíkových desek používaná při výrobě polovodičů.
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Microchip Technology Inc (MCHP) -9,20 %: Vyvíjí a vyrábí mikrokontroléry a analogové polovodiče pro různá průmyslová odvětví.
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KLA Corp (KLAC) -9,17 %: Poskytuje systémy pro kontrolu procesů a řízení kvality při výrobě polovodičů a nanoelektroniky.
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Analog Devices Inc (ADI) -8,58 %: Specializuje se na výrobu analogových, smíšených a digitálních integrovaných obvodů pro zpracování signálů.
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Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 74 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.