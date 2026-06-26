📈 Vítězové a poražení z S&P 500 (25.6.2026)

Vítězové:
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Sandisk Corp (SNDK) +21,97 %: Zabývá se výrobou datových úložišť, především flash pamětí, paměťových karet a USB disků.
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Bio-Techne Corp (TECH) +20,08 %: Dodává purifikované proteiny, protilátky a další materiály pro vědecký výzkum a klinickou diagnostiku.
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Micron Technology Inc (MU) +15,74 %: Vyrábí počítačové paměti a řešení pro ukládání dat, včetně čipů DRAM a NAND flash.
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Applied Materials Inc (AMAT) +13,42 %: Dodává zařízení, služby a software pro výrobu polovodičových čipů a displejů.
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Corning Inc (GLW) +10,78 %: Vyrábí speciální sklo, keramiku a optická vlákna pro průmyslové, vědecké a technologické aplikace.
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Teradyne Inc (TER) +10,48 %: Dodává automatizační techniku a testovací zařízení pro kontrolu kvality v polovodičovém průmyslu a elektronice.
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KLA Corp (KLAC) +7,62 %: Poskytuje systémy pro kontrolu procesů a řízení kvality při výrobě polovodičů a nanoelektroniky.
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Revvity Inc (RVTY) +7,48 %: Poskytuje technologie, řešení a služby v oblasti věd o živé přírodě a diagnostiky.
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Lam Research Corp (LRCX) +7,21 %: Vyrábí a servisuje zařízení pro zpracování křemíkových desek používaná při výrobě polovodičů.
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Flex Ltd (FLEX) +7,01 %: Poskytuje služby elektronické výroby a dodavatelského řetězce pro globální technologické společnosti.
Poražení:
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Apple Inc (AAPL) -6,12 %: Navrhuje, vyrábí a prodává spotřební elektroniku, počítačový software a poskytuje online služby.
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The TJX Cos Inc (TJX) -6,04 %: Provozuje mezinárodní síť diskontních obchodů s oblečením a domácími potřebami.
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Ross Stores Inc (ROST) -5,89 %: Působí jako americký řetězec diskontních obchodů nabízející značkové oblečení a doplňky pro domácnost.
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Dell Technologies Inc (DELL) -5,67 %: Vyvíjí, vyrábí a prodává osobní počítače, servery, datová úložiště a další IT infrastrukturu.
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MSCI Inc (MSCI) -5,67 %: Poskytuje investiční rozhodovací nástroje, včetně akciových indexů a analýz portfolií.
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Cognizant Technology Solutions (CTSH) -5,53 %: Poskytuje IT služby, včetně digitálních, technologických, konzultačních a provozních služeb.
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Akamai Technologies Inc (AKAM) -5,52 %: Provozuje globální síť pro doručování obsahu (CDN), cloudové služby a řešení kybernetické bezpečnosti.
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Palantir Technologies Inc (PLTR) -5,49 %: Dodává analytický software a datové platformy pro organizace a státní instituce.
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Corpay Inc (CPAY) -5,36 %: Poskytuje řešení pro firemní platby a správu výdajů.
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Coinbase Global Inc (COIN) -5,06 %: Provozuje kryptoměnovou burzu a poskytuje finanční infrastrukturu pro digitální aktiva.
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Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 74 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.