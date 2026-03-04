Konflikt v Íránu vyvolává výprodej v Asii

- Japonský Nikkei 225 klesá o 3,6 %,
- Hang Seng odepisuje 2 %
Asijské akciové trhy se dostaly pod silný prodejní tlak poté, co eskalace konfliktu kolem Íránu zvýšila nervozitu investorů na globálních trzích. Index Hang Seng během obchodní seance výrazně oslabil a odepisuje 2 %. Investoři reagují především na růst cen ropy a obavy z narušení globálního obchodu, což by mohlo negativně dopadnout na exportně orientované ekonomiky regionu. Hang Seng zahrnuje největší společnosti obchodované na burze v Hongkongu, je citlivý zejména na vývoj čínské ekonomiky, technologický sektor a finanční tituly. Pokles se dotkl především technologických akcií a developerských firem, které jsou citlivé na změny globálního sentimentu. Hang Seng od začátku roku ztrácí 4 %
Ještě silnější propad zaznamenal japonský Nikkei 225, který klesá o 3,6 %. Japonský trh reaguje nejen na geopolitické napětí, ale také na pohyb jenu a vývoj cen energií. V současnosti se měnový pár USDJPY pohybuje na 157 jenech za dolar. Japonsko je významným dovozcem ropy a zemního plynu, a proto růst cen komodit představuje tlak na náklady firem i spotřebitele. Slabší japonský jen sice podporuje exportéry, ale zároveň zdražuje dovoz surovin, což může zhoršovat inflační výhled. Od začátku roku Nikkei roste o 4,6 %. Rostoucí nejistota vede část investorů k přesouvání investorů do bezpečnějších aktiv, jako je americký dolar nebo zlato.
