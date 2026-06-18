🌴Vyplatí se jít na dovolenou? Nebo raději investovat do létání? Lufthansa si připsala 13 %📈

- Akcie Lufthansy vzrostly za poslední týden o více než 13 procent po podpisu mírové dohody mezi USA a Íránem
- Lufthansa zrušila 20 000 letů a uzavřela regionální dceru CityLine - krátké evropské linky přestávaly být ziskové kvůli zdražení paliva
- Lufthansa varovala, že roční zisk 2026 bude nižší než původně plánovala - palivové náklady zasáhly výsledky prvního čtvrtletí
- Akcie se obchodují při P/E 6,9, Ryanair při 12,5 - Lufthansa vypadá levněji než největší evropský konkurent
- Analytici UBS vidí cílovou cenu 9,40 eura, jiní zůstávají opatrní - mírová dohoda je čerstvá a situace na Blízkém východě zůstává křehká
- Akcie Lufthansy vzrostly za poslední týden o více než 13 procent po podpisu mírové dohody mezi USA a Íránem
- Lufthansa zrušila 20 000 letů a uzavřela regionální dceru CityLine - krátké evropské linky přestávaly být ziskové kvůli zdražení paliva
- Lufthansa varovala, že roční zisk 2026 bude nižší než původně plánovala - palivové náklady zasáhly výsledky prvního čtvrtletí
- Akcie se obchodují při P/E 6,9, Ryanair při 12,5 - Lufthansa vypadá levněji než největší evropský konkurent
- Analytici UBS vidí cílovou cenu 9,40 eura, jiní zůstávají opatrní - mírová dohoda je čerstvá a situace na Blízkém východě zůstává křehká
Pokud jste tento týden sledovali burzu, mohli jste si všimnout zajímavé věci. Akcie Lufthansy vzrostly za poslední týden o více než 13 procent. Důvod je poměrně logický a jednoduchý. Mírová dohoda mezi USA a Íránem slibuje konec jednoho z nejdražších období v historii letecké dopravy. Poslední měsíce byly pro cestovatele bolestivé. Letenky byly pod tlakem zdražování, lety se rušily a cestování letecky přestávalo být samozřejmostí. Lufthansa zrušila desetitisíce letů a zdražila letenky o několik procent. Kdo plánoval letní dovolenou, pravděpodobně pocítil rostoucí náklady.
Důvod byl v podstatě jeden. Letecké palivo zdraželo nástupem konfliktu v Íránu natolik, že krátké evropské linky přestávaly dávat ekonomický smysl. Lufthansa na tyto náklady reagovala také uzavřením regionální dcery CityLine a přesunem kapacity na dlouhé a prémiové lety, kde jsou marže vyšší.
Teď se situace mění. Trh věří, že nejhorší je za námi, a investoři to vyjádřili jasně. Akcie se pohybují blízko ročního maxima při ceně okolo 9,10 eura. Analytici z UBS vidí prostor pro další růst s cílovou cenou 9,40 eura. Jiní jsou opatrnější, protože mírová dohoda je čerstvá a situace na Blízkém východě zůstává křehká. Lufthansa sama na to upozorňuje, protože ve výsledcích za první čtvrtletí 2026 uvedla, že roční zisk bude pravděpodobně nižší než původně plánovala právě kvůli palivovým nákladům.
GRAF: Vývoj ceny akcií společnosti Lufthansa (LHA.DE, H1)
Zdroj: xStation5
Zajímavé je také ocenění. Lufthansa se obchoduje při P/E ratio okolo 6,9. Pro srovnání, Ryanair, největší evropský přepravce podle počtu cestujících, se obchoduje při P/E okolo 12,5. Lufthansa tedy vypadá levněji než konkurence, což některé investory přitahuje. Zároveň platí jednoduchá logika. Pokud se letecká doprava vrací do normálu, Lufthansa jako jedna z největších evropských leteckých skupin na tom může vydělat mezi prvními. Otázka zůstává stejná pro cestovatele i investora - jak dlouho vydrží mír?
Jít tedy na dovolenou? Nebo raději investovat? Odpověď je vždy individuální a záleží na tom, co člověk v daném okamžiku hledá. Pokud mírová dohoda vydrží a ceny paliva zůstanou nižší, letenky se mohou postupně vrátit k normálu. Cestovatel, který počkal, možná zaplatí méně než ten, kdo rezervoval v nejdražším období. Investor zase může zkusit vydělat na oživení sektoru, který prošel jedním z nejtěžších období za poslední roky. Obojí dává smysl, jen z jiného úhlu pohledu. Jedno je však jisté. Všecho není jen o číslech na burze a odpočinek má svou vlastní hodnotu, která se do žádného grafu nevejde.
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