Výprodej amerického dolaru 🚨 USDIDX klesá téměř o 1 %

Futures na index amerického dolaru (USDIDX) v úterý oslabují o více než 0,9 %, propadly se pod úroveň 96 a blíží se k nejnižší hodnotě za téměř čtyři roky. Tento pohyb představuje nejprudší čtyřdenní ztrátovou sérii dolaru od dubna 2025, kdy trh započítával negativní dopady obchodních cel na americkou ekonomiku.
- Dnešní data o spotřebitelské důvěře od Conference Board překvapila negativně a ukázala nejnižší hodnotu od roku 2014. Tlak na dolar se navíc zvýšil v souvislosti se spekulacemi, že americké ministerstvo financí může signalizovat podporu pro japonský jen.
- V důsledku toho dolar výrazně oslabil vůči jenu, euru, libře a švýcarskému franku. Geopolitické napětí a hospodářské spory, do kterých nová americká administrativa vstupuje – jak s Evropou, tak s konkurenčním blokem BRICS – vyvolávají nové otázky ohledně fiskálního výhledu USA. Rozhodnutí Fedu o úrokových sazbách přijde zítra, přičemž základní scénář počítá s beze změny.
USDIDX (D1)
Při pohledu na graf USDIDX, který měří sílu dolaru vůči koši hlavních světových měn, je aktuální pokles téměř zrcadlovým obrazem propadu z let 2022–2023, a to co do rozsahu. Pokud by se tento 1:1 pohyb zopakoval, pak by úroveň kolem 95 byla typickým místem, kde lze očekávat technický odraz. Zatím však mají prodejci pevně navrch. RSI klesl pod 25, což signalizuje extrémně přeprodané podmínky, jaké nebyly vidět celé roky.
Zdroj: xStation5
