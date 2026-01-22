Výprodej na indexu VIX se prohlubuje uprostřed oživení na Wall Street 📉

Vlna optimismu na Wall Street tlačí futures na index CBOE VIX níže. Za posledních 30 let existuje jen několik případů, kdy VIX vylétl přibližně o 25 % během jediné seance a následující den uzavřel o 15 % níže. Historicky tento vzorec často předcházel slabší výkonnosti indexů S&P 500 a Nasdaq 100 v následujících dnech, zejména v horizontu jednoho týdne.
- Přesto akciové trhy dnes dále posilují. Naděje na zmírnění napětí kolem Grónska spolu s rozhodnutím pozastavit dodatečné 10% clo na osm zemí EU uklidnily trhy, které dříve zaceňovaly riziko eskalující obchodní války.
- Z pohledu „dealer gamma“ byly včera pro opce na S&P 500 klíčové úrovně pozitivní gammy kolem 6 875, zatímco „gamma flip“ – úroveň, kde jsou dealeři nuceni nakupovat s trhem – ležela u 6 847.
- Pokud se uptrend akciových indexů udrží, VIX může dále klesnout směrem k úrovni 16. Naopak v případě prudké změny sentimentu a prohloubení výprodeje amerických akcií nelze vyloučit retest zóny 21, což odpovídá horní hraně cenového kanálu.
VIX index (H1)
Zdroj: xStation5
VIX index (D1)
Při pohledu na index VIX z vyššího časového rámce vidíme, že prudké pullbacky často předcházely náhlým nárůstům volatility.
Zdroj: xStation5
