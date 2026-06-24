Výrobce tanků KNDS chystá IPO ve Frankfurtu a Paříži 🛡️

Evropská obranná společnost KNDS zahájila přípravy na primární veřejnou nabídku akcií ve Frankfurtu a Paříži. Firma, která vyrábí tanky, obrněná vozidla, munici a další vojenskou techniku, chce vstoupit na burzu v příštích týdnech. Pokud se transakce uskuteční podle plánu, může jít o jedno z největších evropských IPO posledních let.
Současní akcionáři, tedy francouzský stát a německá rodinná holdingová společnost Wegmann & Co., mají nabídnout dohromady podíl ve výši 20 %. Po dokončení transakce by měla mít KNDS volně obchodovaný podíl právě kolem 20 %, zatímco Francie a Německo by držely shodně po 40 %. Firma tak získá jasnější podobu francouzsko-německého obranného projektu s evropským kapitálovým zázemím.
Vstup KNDS na burzu přichází v době, kdy evropské vlády výrazně zvyšují výdaje na obranu. Válka na Ukrajině, tlak na modernizaci armád a rostoucí bezpečnostní nejistota posunuly zbrojní průmysl do centra pozornosti investorů. KNDS by se tak po zalistování zařadila mezi sledované evropské obranné tituly vedle firem jako Rheinmetall nebo CSG.
Ocenění společnosti bylo podle dřívějších zpráv velmi proměnlivé. Na vrcholu se mluvilo až o hodnotě kolem 25 miliard EUR, zatímco jiné odhady naznačovaly rozmezí přibližně 15–18 miliard EUR. Výsledná valuace bude záviset na poptávce investorů, náladě na trhu a dalším vývoji evropských obranných akcií, které v poslední době ztratily část dřívějšího růstového momenta.
KNDS má pět hlavních divizí: systémy, munici, vybavení, výcvik a údržbu. Mezi její produkty patří bojové tanky, obrněné transportéry, mobilní mosty, robotická vozidla a velkorážová munice. Společnost spolupracuje s ukrajinskou armádou a celkem zhruba se 40 ozbrojenými silami po celém světě.
Finanční čísla ukazují na silný růst. V roce 2025 dosáhly tržby KNDS úrovně 4,4 miliardy EUR, což znamenalo meziroční nárůst přibližně o 16 %. Pro rok 2026 společnost cílí na růst tržeb o 30 % a marži EBIT kolem 12 %. Ve střednědobém horizontu chce dosáhnout marže 14–15 %.
Velmi důležitým ukazatelem je také objednávková kniha. Ta na konci loňského roku vzrostla na 33,1 miliardy EUR z předchozích 23,5 miliardy EUR. To naznačuje silnou poptávku po produktech firmy a poskytuje investorům lepší výhled na budoucí tržby. KNDS zároveň zaměstnává kolem 11 000 lidí a plánuje další nábor kvůli rozšiřování výroby a investicím do výzkumu a vývoje.
Z pohledu investorů bude IPO KNDS důležitým testem zájmu o evropský obranný sektor. Na jedné straně firma těží z dlouhodobého růstu vojenských rozpočtů a strategické podpory Francie i Německa. Na druhé straně bude trh sledovat valuaci, schopnost navyšovat výrobu a to, zda obranné akcie dokážou znovu navázat na silnou rally z předchozích měsíců.
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