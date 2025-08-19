Výsledky Home Depot zklamaly, spotřebitelé brzdí větší investice kvůli sazbám a clům

Největší světový prodejce potřeb pro kutily Home Depot zveřejnil výsledky za druhý fiskální kvartál, které nesplnily očekávání trhu, a to navzdory meziročnímu růstu srovnatelných tržeb o 1 %. Tento výsledek byl nižší než analytický konsenzus, což vedlo k poklesu akcií až o 5 % v premarketu.
Firmě se i přes slabší výsledek podařilo dosáhnout nejlepší výkonnosti za poslední více než dva roky, jak uvedl finanční ředitel Richard McPhail. Dvanáct ze šestnácti prodejních kategorií vykázalo růst tržeb, přičemž malé projekty domácích spotřebitelů zůstávají v kurzu. Naopak větší rekonstrukce a investice do bydlení se nadále odkládají, zejména kvůli vysokým úrokovým sazbám a ekonomické nejistotě.
McPhail potvrdil, že zákazníci projekty neukončují, ale odkládají, a že trend oddalování větších výdajů se během kvartálu v USA prohloubil. Nepříznivý vliv mají i rychle se měnící celní opatření, která zvyšují ceny některých položek. Dopad cel byl zatím mírný díky zásobám naskladněným před jejich zavedením, ale v druhé polovině roku se očekává zdražení vybraného zboží.
Společnost uvedla, že více než 50 % sortimentu pochází z USA, a přestože plánuje udržet cenovou konkurenceschopnost, připouští možnost dílčích cenových úprav. Zároveň Home Depot posiluje segment profesionálních zákazníků, kteří zpravidla utrácejí více než domácí kutilové.
Vzhledem k tomu, že Home Depot je prvním z velkých řetězců, který reportuje výsledky, investoři bedlivě sledují náznaky změn ve spotřebitelském chování i citlivosti na ceny. Pozornost se nyní přesouvá k výsledkům dalších maloobchodních gigantů jako Walmart a Target, kteří reportují v průběhu týdne.
Graf HD.US (D1)
Akcie společnosti Home Depot po růstu v posledních týdnech začínají mírně korigovat a aktuálně se obchodují na ceně 394,63 USD. I přes mírný pokles v posledních dnech zůstává technický obraz pozitivní, neboť cena se stále drží výrazně nad klouzavými průměry – EMA 50 (376,48 USD) a SMA 100 (366,74 USD).
RSI se nachází na hodnotě 60,7, což značí stále relativně silné nákupní momentum, avšak s náznaky možného přehřátí trhu po rychlém růstu z přelomu července a srpna. MACD zůstává v býčím nastavení, přičemž histogram potvrzuje rostoucí trend, ačkoli jeho dynamika se začíná zpomalovat.
Zdroj: xStation5
