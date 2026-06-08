Wall Street pokračuje v oživení 🗽 Marvell roste o 14 % – společnost bude zařazena do S&P 500

Americké akcie jsou opět v přízni investorů, přičemž futures na S&P 500 rostou téměř o 1 %. Zároveň se US100 zotavuje téměř o 2,3 %, protože technologické akcie vedou dnešní růst. Mezi společnostmi, které přitahují zvláštní pozornost, je návrhář polovodičů Marvell Technology.
US500 (interval H1)
Při pohledu na graf US500 cena vystoupala k úrovni kolem 38,2% Fibonacciho retracementu posledního klesajícího impulsu a býci se nyní snaží posunout výše. Další klíčová oblast se nachází kolem 7 530 bodů, kde se 200periodová EMA překrývá se zónou 61,8–71,6% Fibonacciho retracementu. Pokud zde index narazí na rezistenci, základním scénářem by zůstalo obnovení střednědobého downtrendu.
Zdroj: xStation5
Proč akcie Marvellu rostou?
Akcie Marvell Technology (MRVL) zahájily týden silným růstem a přidávají zhruba 10 % po překvapivém oznámení, že výrobce čipů zaměřený na AI bude ještě tento měsíc zařazen do indexu S&P 500. Zpráva byla zveřejněna po pátečním uzavření trhu a rychle zlepšila sentiment investorů vůči společnosti.
Poslední týdny byly pro akcionáře Marvellu velmi volatilní. Akcie se na konci května obchodovaly poblíž 205 USD, než minulý týden vystoupaly nad 320 USD. Následně přišla prudká korekce spolu se širší slabostí technologického sektoru a páteční seanci titul zakončil kolem 260 USD za akcii. Pondělní růst pomáhá umazat část těchto ztrát.
Jedním z klíčových katalyzátorů nedávné rally bylo vyjádření generálního ředitele Nvidie Jensena Huanga, který označil Marvell za možného budoucího člena klubu společností s tržní kapitalizací 1 bilion USD. Přestože je firma dnes od této valuace stále výrazně vzdálená, její akcie od začátku roku posílily už o více než 200 %. To ukazuje nadšení investorů pro společnosti spojené s rozvojem umělé inteligence.
Analytici společnosti Oppenheimer upozorňují, že nedávné tržní pohyby připomínají rizika spojená s přílišnou koncentrací v jednom sektoru. Podle firmy rychlý přechod ze sentimentu „risk-on“ do „risk-off“ zdůrazňuje význam diverzifikace, zejména v obdobích zvýšené volatility. Navzdory nedávným výkyvům zůstává Marvell jedním z největších beneficientů pokračujícího boomu AI a infrastruktury datových center.
Zdroj: xStation5
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