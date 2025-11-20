Walmart zvyšuje výhled tržeb

-
Walmart zvýšil výhled celoročního růstu tržeb na 4,8–5,1 %, zejména díky silné e-commerce a potravinám.
-
Získává nové zákazníky i z vyšších příjmových skupin, zatímco nižší vrstvy mírně zpomalují.
-
Společnost těží z technologických inovací a partnerství s OpenAI (ChatGPT).
-
CEO Doug McMillon odchází, nahrazuje ho dlouholetý zaměstnanec John Furner, který má vést firmu do nové digitální éry.
-
Společnost Walmart Inc. zvýšila svůj celoroční výhled tržeb již podruhé během fiskálního roku. Očekává, že tržby letos vzrostou o 4,8 až 5,1 %, což je více než předchozí projekce ze srpna. Tento krok podtrhuje sílu největšího světového maloobchodního řetězce v době, kdy ekonomika čelí ochlazení trhu práce, propouštění a přetrvávajícím inflačním tlakům.
Walmart podle finančního ředitele Johna Davida Raineyho nadále pozoruje dobré tempo růstu napříč segmenty, a to především díky digitálním kanálům. Online prodeje zahrnující rychlé doručení, širší sortiment a exkluzivní produkty – například předvlastněné kabelky Chanel – přilákaly zámožnější zákazníky a posílily konkurenceschopnost řetězce i mimo tradiční zákaznickou bázi.
Důležitou roli hraje i potravinový segment, který tvoří zhruba 60 % tržeb v USA a pomáhá firmě zůstat stabilní i v nejistém ekonomickém prostředí. Nižší příjmové domácnosti sice ukazují známky mírného zpomalení spotřeby, střední a vyšší vrstvy naopak utrácejí více.
Společnost také oznámila, že i přes mírný nárůst cen o 1 % v USA dokáže zmírnit dopady inflace díky úzké spolupráci s dodavateli a přesunu části výroby do jiných regionů. Rainey varoval, že některé nákladové tlaky přetrvají, ale Walmart se je bude snažit dál absorbovat nebo přenášet jen částečně na zákazníky.
Walmart zároveň intenzivně investuje do technologií, včetně umělé inteligence, a nově spolupracuje s OpenAI, aby zákazníci mohli nakupovat přímo přes ChatGPT. Společnost se tak profiluje jako digitální lídr v maloobchodě, na rozdíl od konkurentů jako Target či Home Depot, kteří výhled tržeb snížili.
V současném čtvrtletí také končí éra současného CEO Douga McMillona, který po několika desetiletích ve firmě odchází do důchodu. Jeho nástupcem se stane John Furner, který vede americkou divizi Walmartu od roku 2019. McMillon zůstane poradcem do konce příštího fiskálního roku a bude členem představenstva do června. Za jeho působení čtyřnásobně vzrostla hodnota akcií společnosti, přičemž firmu proměnil v e-commerce a technologickou sílu.
Graf WMT.US (D1)
Akcie společnosti Walmart se aktuálně obchodují na úrovni 100,59 USD a cena se tak propadla pod oba klouzavé průměry - SMA 100 (100,97 USD) a EMA 50 (102,59 USD). RSI se nachází na hodnotě 42,8, což značí slábnoucí momentum, ale zároveň neukazuje na přeprodaný stav.
Z technického pohledu je klíčové sledovat, zda se akcie udrží nad hladinou 100 USD, která může posloužit jako krátkodobá psychologická a technická podpora. Její prolomení by mohlo vést k hlubší korekci, zatímco její udržení by mohlo vytvořit prostor pro odraz zpět k oblasti 103–105 USD.
Zdroj: xStation5
