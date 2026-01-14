Wells Fargo: 4. kvartál zklamal, ale výhledy na rok 2026 podněcují představivost 💡🏛️

Wells Fargo zveřejnila výsledky za čtvrté čtvrtletí 2025, které zaostaly za očekáváním analytiků. Tržby činily 21,29 miliardy USD oproti očekávaným 21,65 miliardy USD a zisk na akcii (EPS) dosáhl 1,62 USD oproti očekávaným 1,67 USD. Přesto čistý zisk vzrostl na 5,36 miliardy USD z 5,08 miliardy USD o rok dříve, a to díky 4% nárůstu úrokových výnosů na 12,33 miliardy USD, což však bylo pod horní hranicí vlastního cílového rozpětí banky (12,4–12,5 miliardy USD).
Dynamiku výsledkům dodal růst v segmentu spotřebitelského a komerčního bankovnictví, kde banka zaznamenala výrazný rozmach. CEO Charlie Scharf uvedl, že úspory z provozních nákladů financují investice do infrastruktury a rozvoje, což se projevuje například 20% nárůstem u nových kreditních karet a 19% růstem objemu aut úvěrů. Po zrušení limitu aktiv (1,95 bilionu USD) v červnu překročila aktiva poprvé hranici 2 bilionů USD, což umožňuje další expanzi. Banka také uzavřela sedm regulatorních řízení souvisejících se skandálem falešných účtů, přičemž zbývá pouze jedno z roku 2018.
Akcie WFC, které v roce 2025 posílily o 32,7 %, dnes před zahájením obchodování klesly o přibližně 2 %.
Klíčové výsledky za Q4 vs očekávání:
-
Tržby: 21,29 mld. USD (pod očekáváním 21,65 mld. USD)
-
Čistý zisk: 5,36 mld. USD (+5,5 % r/r); bez jednorázových položek: 5,8 mld. USD a EPS 1,76 USD
-
Čistý úrokový výnos (NII): 12,33 mld. USD (pod očekáváním 12,46 mld. USD, ale blízko cíli banky)
-
Rezervy na ztráty z úvěrů: 1,04 mld. USD (pokles z 1,10 mld. USD r/r)
-
ROE: 12,3 %
-
Vklady: 1,38 bil. USD (nad očekáváním 1,36 bil. USD)
-
Náklady na restrukturalizaci: 612 mil. USD (0,14 USD na akcii) – snížení počtu zaměstnanců
Výhledy na rok 2026:
-
Čistý úrokový výnos (NII): cca 50 mld. USD (+5 % r/r z 47,5 mld. USD v 2025; analytici očekávali 50,21 mld. USD)
-
bez segmentu Markets: cca 48 mld. USD (v roce 2025 to bylo 46,7 mld. USD)
-
-
Celkové výdaje: cca 55,7 mld. USD (stabilní nebo mírný nárůst o 1–2 % r/r díky úsporám a AI)
-
NII v divizi Markets (obchodování s akciemi, dluhopisy, měnami a komoditami): cca 2 mld. USD
-
(v roce 2025 jen 700 mil. USD – nárůst díky nižším nákladům na financování a růstu rozvahy)
-
Wells Fargo vstupuje do roku 2026 ve silné pozici, s důrazem na umělou inteligenci pro zvýšení efektivity. Prognózy úrokových sazeb Wells Fargo výše. Zdroj: Wells Fargo
Shrnutí:
Wells Fargo oznámila výsledky za Q4 2025, které zklamaly analytiky – tržby i zisk na akcii byly nižší než očekávání, přestože čistý zisk meziročně vzrostl díky vyšším úrokovým výnosům. Banka vyzdvihla expanzi v oblasti spotřebitelského a komerčního úvěrování, překonala hranici 2 bilionů USD aktiv po zrušení regulačního limitu a uzavřela většinu případů spojených se skandálem falešných účtů. Vklady překonaly očekávání trhu a rezervy na úvěrové ztráty klesly. Pro rok 2026 vedení očekává stabilizaci nákladů a růst úrokových výnosů, zejména v segmentu Markets – obchodování s akciemi a komoditami.
Ačkoli akcie banky dnes před otevřením Wall Street oslabují, z dlouhodobého pohledu se nadále pohybují v uptrendu, který je určen exponenciálními klouzavými průměry. Zvláštní pozornost si zaslouží 100denní EMA (fialová křivka), která v roce 2025 opakovaně poskytovala cenovou podporu akciím WFC.US.
Zdroj: xStation
