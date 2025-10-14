Wells Fargo cílí na vyšší ziskovost po zrušení regulačních omezení

-
Wells Fargo navýšila cíl ROTCE na 17–18 %, po zrušení regulačního limitu na aktiva.
Neúrokové příjmy i investiční bankovnictví překonaly očekávání, což naznačuje posun ve struktuře výnosů.
Úvěrové ztráty byly nižší, než se očekávalo, což potvrzuje zdraví úvěrového portfolia.
Banka se posouvá do nové fáze růstu, s ambicí konkurovat největším hráčům v sektoru.
Americká banka Wells Fargo oznámila výrazné navýšení svého klíčového ukazatele ziskovosti – návratnosti hmotného vlastního kapitálu (ROTCE) – na 17–18 % ve střednědobém horizontu, čímž překonává předchozí cíl ve výši 15 %, kterého již dosáhla. Tento krok přichází poté, co Federální rezervní systém v červnu zrušil více než sedm let trvající limit na aktiva banky, což otevírá nové možnosti růstu.
Zpráva o vyšším ROTCE přináší jasnější výhled investorům a analytikům, kteří od druhého čtvrtletí čekali na nové strategické cíle. CEO Charlie Scharf označil pokrok banky za „pokračující zlepšení finanční výkonnosti“ a vyjádřil optimismus ohledně budoucnosti firmy.
Finanční výsledky za 3. kvartál:
Čistý úrokový výnos (NII) činil 11,95 miliardy USD, mírně pod odhadem trhu (12,01 mld. USD).
Neúrokové výnosy vzrostly na 9,49 miliardy USD (+9,3 % meziročně), nad odhadem 9,09 mld. USD. Zasloužily se o to hlavně kreditní karty a správa majetku.
Investiční bankovnictví vygenerovalo poplatky ve výši 840 milionů USD, což je nárůst o 25 %, a pomohlo bance posunout se v globálním žebříčku poradců z 17. na 7. místo.
Odpisy nesplácených úvěrů dosáhly 954 milionů USD, což je méně než očekávání trhu (1,09 mld. USD) – náznak stále solidní kvality úvěrového portfolia.
Wells Fargo zároveň plánuje snížit svůj kapitálový poměr CET1 z úrovně kolem 11 % na cílové pásmo 10–10,5 %, což odráží ochotu více investovat do růstu. Ve srovnání s konkurencí míří nyní ROTCE banky na srovnatelnou úroveň jako JPMorgan (21 % ve 2Q), vyšší než Bank of America (13,4 %) a Citigroup (8,7 %).
Akcie Wells Fargo v reakci na zprávu posílily o 3,3 % v předobchodní fázi.
Graf WFC.US (D1)
Akcie společnosti Wells Fargo po krátkém růstu reagovaly na poslední výsledky mírným poklesem a nyní se obchodují kolem úrovně 78,89 USD. Z technického pohledu došlo k průrazu pod klouzavý průměr EMA 50 (80,79 USD) i pod SMA 100 (79,44 USD), což je technicky vnímáno jako negativní signál. RSI osciluje na hodnotě 43,3, tedy mírně pod neutrální hranicí, a zatím nenaznačuje přeprodaný stav, ale signalizuje slabší momentum. I
Další vývoj bude záviset na schopnosti trhu udržet se nad aktuální cenovou úrovní a vytvořit zpětný odraz. Pokud by se však tlak na prodej udržel, lze očekávat další pokles směrem k zóně podpory kolem 75 USD. Naopak, pro návrat k růstovému trendu by bylo potřeba, aby akcie znovu prorazily nad úrovně 79–81 USD, kde se nyní nachází klouzavé průměry.
Zdroj: xStation5
