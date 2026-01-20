Wise míří na duální listing v USA

-
Wise vykázal 21% meziroční nárůst upravených příjmů na 424,4 mil. GBP a překonal očekávání analytiků.
-
Počet zákazníků vzrostl na téměř 11 milionů, meziročně o 2 miliony.
-
Firma očekává ziskovou marži před zdaněním na horní hranici rozpětí 13–16 %.
-
Kotace v USA má posílit pozici Wise na americkém trhu a podpořit expanzi.
-
Wise vykázal 21% meziroční nárůst upravených příjmů na 424,4 mil. GBP a překonal očekávání analytiků.
-
Počet zákazníků vzrostl na téměř 11 milionů, meziročně o 2 miliony.
-
Firma očekává ziskovou marži před zdaněním na horní hranici rozpětí 13–16 %.
-
Kotace v USA má posílit pozici Wise na americkém trhu a podpořit expanzi.
Fintech společnost Wise Plc oznámila, že je na dobré cestě k přesunu své primární burzovní kotace z Londýna do USA v první polovině letošního roku. Rozhodnutí přichází ve chvíli, kdy firma těží z pokračujícího růstu počtu zákazníků a zaznamenala 21% meziroční růst upravených příjmů za třetí čtvrtletí.
Za tři měsíce do konce prosince Wise vykázal upravený příjem ve výši 424,4 milionu liber (570 milionů dolarů), čímž překonal očekávání analytiků oslovených agenturou Bloomberg, kteří počítali s částkou kolem 412 milionů liber. Výrazně pomohl růst příjmů z přeshraničních převodů o 15 % meziročně, který dosáhl 245,4 milionu liber. Počet zákazníků se meziročně zvýšil ze zhruba 9 milionů na téměř 11 milionů.
Wise nyní očekává, že se jeho zisková marže před zdaněním bude za aktuální fiskální rok pohybovat na horní hranici cílového rozpětí 13–16 %. Generální ředitel a spoluzakladatel Kristo Käärmann v úterním prohlášení uvedl, že firma zůstává na cestě k naplnění celoročního výhledu.
Společnost se zároveň snaží o získání přímé regulace v USA. Po podání žádosti o bankovní licenci typu “national trust” od Úřadu pro kontrolu měny (OCC) věří, že kotace v USA posílí její viditelnost a důvěryhodnost na tamním trhu. Cílem je navázat partnerství s více než 4 000 americkými bankami.
Wise již nyní v USA zaměstnává přes 750 lidí, z toho více než 450 v texaském Austinu, a aktivně nabírá další odborníky, zejména inženýry a finanční specialisty. Firma rovněž uvedla, že její administrativní náklady za celý rok dosáhnou přibližně 1 miliardy liber, přičemž cca 35 milionů liber souvisí s plánovaným duálním listingem.
Graf WISE.UK (D1)
Akcie společnosti Wise Plc se po delším sestupném trendu dostávají do pozitivnějšího technického nastavení. Aktuálně se obchodují na úrovni 9,22 GBP, přičemž prorazily nad klouzavý průměr EMA 50 (8,88 GBP), což může být prvním potvrzením obratu trendu. Nejbližší výraznější rezistencí je SMA 100 na úrovni 9,57 GBP, která se nachází jen mírně nad aktuální cenou. RSI dosahuje hodnoty 58,7, což značí zlepšující se momentum bez známek překoupenosti, tedy prostor pro další růst stále existuje.
Zdroj: xStation5
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Minimální velikost transakce již od 0 EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
Ubisoft padá o téměř 30 % po oznámení reorganizace a zrušení šesti her
Návrat venezuelské ropy do USA: Valero a Phillips 66 otevírají dveře novým obchodům
Inflace a příjmy v USA mohou dnes zamíchat trhy
UnitedHealth Group vrací zisky z Obamacare zpět zákazníkům kvůli rostoucím nákladům na zdravotní pojištění
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 71 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.