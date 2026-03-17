Nvidia očekává tržby 1 bilion USD do konce roku 2027 📈

Příležitosti na trhu s AI čipy Nvidia do roku 2027: 1 bilion USD (kumulativně 2025–2027)
Očekávané tržby za roky 2025–2026: 500 miliard USD
Od začátku roku 2026 akcie NVDA ztrácejí cca 3 %
Příležitosti na trhu s AI čipy Nvidia do roku 2027: 1 bilion USD (kumulativně 2025–2027)
Očekávané tržby za roky 2025–2026: 500 miliard USD
Od začátku roku 2026 akcie NVDA ztrácejí cca 3 %
Generální ředitel firmy Jensen Huang na konferenci uvedl, že příležitosti na trhu s čipy Nvidia pro umělou inteligenci by mohly do roku 2027 dosáhnout 1 bilionu USD. Jedná se o kumulativní tržby za roky 2025–2027; zároveň oznámil, že očekávané kumulativní tržby za roky 2025 a 2026 činí 500 miliard USD. Huang rovněž představil strategii pro rychle rostoucí segment real-time AI inference, tedy zpracování dotazů a úloh AI v reálném čase, a představen byl nový centrální procesor a AI systém založený na technologii startupu Groq, jehož technologie byla loni v prosinci licencována Nvidia za 17 miliard USD.
Huang zdůraznil, že Nvidia se nyní více zaměřuje na tzv. inference computing, tedy na odpovídání na dotazy AI systémů, kde její grafické procesory čelí rostoucí konkurenci ze strany CPU a specializovaných čipů od firem jako Google. Nový přístup Nvidie rozděluje proces do dvou kroků: čipy Vera Rubin zpracovávají tzv. „prefill“ fázi, kdy se uživatelský požadavek převádí z lidského jazyka do tokenů, a nové čipy od Groq řeší druhou „decode“ fázi, kdy AI poskytne uživateli výslednou odpověď.
Po letech investic stovek miliard USD do čipů pro trénování AI modelů nyní firmy jako OpenAI, Anthropic nebo Meta přesouvají pozornost k obsluze stovek milionů uživatelů, což zvyšuje poptávku i po CPU, zejména od Intelu, jako alternativě k grafickým procesorům Nvidia. „Prodáváme hodně CPU samostatně. Toto už jistě bude multi-miliardový byznys,“ uvedl Huang při představení nového Vera CPU.
Nvidia rovněž představila svou Feynman roadmapu, která zahrnuje plánované AI procesory a síťové čipy s uvedením očekávaným v roce 2028 po Rubin Ultra čipech. Společnost se zároveň zaměřuje na trh autonomních AI agentů s platformou NemoClaw, která zajišťuje bezpečnostní a soukromé kontroly pro autonomní úlohy s minimálním lidským dohledem.
Od začátku roku 2026 akcie NVDA mírně ztrácejí přibližně 3 %. Po oznámení CEO Jensena Huanga o projekci příležitostí v hodnotě 1 bilionu USD do roku 2027 akcie krátce vzrostly, avšak zisky nebyly plně udrženy a den uzavřely se ziskem kolem 1,5 %. Za poslední rok akcie NVDA připisují více než 50 %.
