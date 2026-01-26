Zajímavý případ společnosti Nvidia v Číně. Čipový paradox roku?

Rozhodnutí Donalda Trumpa povolit vývoz čipů Nvidia H200 do Číny za podmínky 25% cla vyvolalo silnou reakci na obou stranách Tichého oceánu. Formálně se jedná o částečné otevření největšímu polovodičovému trhu světa, nicméně čínské úřady se rozhodly zadržet zásilky na hranicích. Pro finanční trhy je to jasný signál, že technologická rivalita mezi USA a Čínou vstoupila do fáze zvýšené nejistoty, kde administrativní rozhodnutí mají přímý dopad na globální dodavatelské řetězce a valuace technologických firem.
Z pohledu Nvidie jde o kontrakty v hodnotě desítek miliard dolarů. Čínské technologické firmy, které zajišťují přibližně 30 % globální poptávky po infrastruktuře pro umělou inteligenci, údajně podaly objednávky na více než 2 miliony čipů H200, zatímco dostupná zásoba firmy se aktuálně odhaduje na přibližně 1 milion kusů. To znamená, že ohlášená poptávka výrazně převyšuje aktuální výrobní kapacity. Nový čip H200 nabízí až šestinásobný výpočetní výkon oproti modelu H20, který byl původně navržen jako verze splňující exportní omezení.
Navzdory tomuto technologickému náskoku však čínské celní orgány obdržely pokyn, že tyto čipy nelze dovážet.
Z tržního pohledu spor o čip H200 zvýrazňuje rostoucí paradox v ocenění společnosti Nvidia. Firma těží z bezprecedentní globální poptávky po výpočetním výkonu pro umělou inteligenci, avšak stále větší část jejího příběhu závisí na politických rozhodnutích, nikoliv čistě na provozních základech. Jakýkoli signál o možném uvolnění nebo zpřísnění omezení vůči Číně má okamžitý dopad na sentiment vůči akciím technologického giganta a širšímu koši firem napojených na AI. V důsledku toho roste regulační riziková prémie a tradiční modely ocenění musí stále více zohledňovat geopolitické scénáře, nejen vývoj tržeb a marží.
Spor se zároveň rychle přesunul i do vnitropolitické roviny v USA. V Kongresu sílí tlak na zpřísnění kontroly vývozu pokročilých AI technologií do Číny, což se odráží ve vývoji zákona AI Overwatch Act. Zastánci regulace varují, že prodej čipů této třídy by mohl posílit technologické kapacity Číny v oblasti strategické umělé inteligence. Odpůrci však upozorňují, že nadměrné legislativní zásahy by mohly oslabit konkurenceschopnost amerických výrobců čipů a omezit jejich provozní flexibilitu na globální úrovni.
Pro širší technologický sektor může být spor o H200 dalším signálem k selektivnímu snížení expozice vůči Číně a přesměrování kapitálu do jurisdikcí vnímaných jako regulatorně stabilnějších. Institucionální investoři již několik let zohledňují riziko postupného oddělování v sektoru polovodičů a AI infrastruktury a případ Nvidie ukazuje, že i zdánlivě kompromisní řešení, jako jsou cla či objemová omezení, mohou v praxi vést k situacím, kdy se produkt k zákazníkovi nedostane, a to z důvodů nesouvisejících s reálnou poptávkou.
V tomto kontextu nabývá lednová návštěva generálního ředitele Nvidie Jensena Huanga v Šanghaji významu, který přesahuje pouhou obchodní symboliku. Přítomnost šéfa společnosti, jejíž produkty dnes tvoří podstatnou část výpočetního výkonu využívaného při vývoji umělé inteligence, zdůrazňuje povahu nové technologické konfrontace. Jejím jádrem již nejsou pouze cla a sankce, ale kontrola nad algoritmy, přístup k datům a směřování technologického vývoje, které čím dál více určují globální rozložení sil.
