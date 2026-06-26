Zalando ztrácí 6 % 📉 BaFin zahajuje vyšetřování společnosti

BaFin zahajuje formální přezkum účetní závěrky Zalando (ZAL.DE) za rok 2025, přičemž poukazuje na možné porušení účetních předpisů v souvislosti se zveřejňováním informací o akvizici About You.
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Po těchto zprávách akcie Zalando klesají přibližně o 6 %, protože investoři vyhodnocují potenciální důsledky řízení ze strany německého regulátora.
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Společnost zdůrazňuje, že věc má formální charakter a není materiálně významná, přičemž všechny klíčové informace týkající se akvizice About You byly dříve veřejně zveřejněny.
Německý finanční regulátor BaFin oznámil zahájení formálního přezkumu konsolidované účetní závěrky Zalando za rok 2025. Podle regulátora existují konkrétní indicie naznačující, že společnost mohla v příloze k účetní závěrce neuvést informace o transakci se spřízněnou stranou v souvislosti s akvizicí platformy About You.
Zalando potvrdilo, že obdrželo informaci o zahájení řízení, a sdělilo, že je s BaFin v úzkém a konstruktivním dialogu. Společnost hodnotí, že věc se týká výhradně formálního aspektu zveřejňování informací a nemá podstatný vliv na finanční situaci podniku. Představenstvo rovněž zdůrazňuje, že veškeré klíčové informace týkající se akvizice About You, oceněné na přibližně 1,13 miliardy eur, byly dříve zveřejněny v dokumentaci spojené s veřejnou nabídkou převzetí. Navzdory uklidňujícímu postoji společnosti reagovali investoři opatrně. Pokles akcií ukazuje, že i formální regulatorní řízení mohou zvyšovat rizikovou prémii a negativně ovlivňovat krátkodobý sentiment vůči společnostem — zejména tehdy, když se týkají kvality finančního výkaznictví.
Graf Zalando (interval D1)
Akcie jednoho z gigantů evropského e-commerce dnes klesají do blízkosti 200denního exponenciálního klouzavého průměru EMA200 (červená linie) — pokud by se propadly pod tuto úroveň, byl by možný návrat k dlouhodobému sestupnému trendu. Na druhé straně by podpora na těchto úrovních mohla „vydláždit" základ pro budoucí odraz.
Zdroj: xStation5
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