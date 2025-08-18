Zásoby zemního plynu v USA zůstávají nadprůměrné díky silné produkci

Podle nejnovějšího výhledu krátkodobé energetické spotřeby (Short-Term Energy Outlook) se očekává, že zásoby zemního plynu v USA dosáhnou ke konci října 3 872 miliard kubických stop (Bcf), což je o 2 % více než pětiletý průměr pro toto období. Silné injekce plynu do zásobníků v jarních a časně letních měsících přispěly k tomuto pozitivnímu vývoji, přičemž od konce dubna do začátku června došlo ke sedmi po sobě jdoucím týdnům se zvýšením zásob o více než 100 Bcf – což je poprvé od roku 2014.
Tato dynamika byla možná díky tomu, že produkce zemního plynu převyšovala spotřebu v počáteční fázi injekční sezóny, která tradičně probíhá od dubna do října. Zatímco na konci března byly zásoby ještě o 4 % pod pětiletým průměrem, data k 8. srpnu ukazují na náskok 7 % nad průměrem let 2020–2024.
K růstu zásob významně přispěly regiony South Central, Midwest a East, přičemž se očekává, že zejména region South Central zakončí sezónu s nejvyššími zásobami od roku 2016, a zároveň si udrží nadprůměrné hodnoty až do konce října. V ostatních oblastech se předpokládá, že zásoby se ustálí poblíž svých pětiletých průměrů.
Ve zbývajících týdnech injekční sezóny by se ale tempo růstu mělo zpomalit, jelikož se očekává vyšší spotřeba plynu pro výrobu elektřiny a nárůst exportu ve formě LNG. Přesto zůstává celkový výhled pozitivní a potvrzuje, že USA vstupují do zimního období s dostatečnou zásobou plynu a vyšší energetickou bezpečností.
Graf NATGAS (H1)
Cena zemního plynu (NATGAS) se aktuálně obchoduje na úrovni 2,879 USD, tedy těsně nad klouzavými průměry EMA 50 (2,855 USD) a SMA 100 (2,841 USD). Tento krátkodobý průraz zpět nad průměry může značit návrat kupců do trhu po předchozím poklesu. CCI se pohybuje na hodnotě -27,3, což značí, že trh se začíná vymanit z přeprodané oblasti a může posílit.
Objemy obchodů při růstu naznačují zvýšený zájem investorů, a pokud se cena udrží nad úrovní 2,88–2,90 USD, může následovat další pohyb vzhůru. Z technického hlediska bude klíčové sledovat, zda trh překoná lokální rezistenci kolem 2,92–2,95 USD, která vznikla po rychlém výprodeji.
Zdroj: xStation5
