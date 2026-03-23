Zemní plyn klesá 📉

-
Americký zemní plyn klesl o 5,1 % na 2,935 USD/MMBtu
-
Trh reaguje na teplejší počasí a slabší očekávanou poptávku
-
Pokles cen ropy stáhl dolů i další energetické kontrakty
-
Geopolitická prémie slábne, protože trh sleduje možnost uklidnění konfliktu s Íránem
-
Americký zemní plyn klesl o 5,1 % na 2,935 USD/MMBtu
-
Trh reaguje na teplejší počasí a slabší očekávanou poptávku
-
Pokles cen ropy stáhl dolů i další energetické kontrakty
-
Geopolitická prémie slábne, protože trh sleduje možnost uklidnění konfliktu s Íránem
Americké futures na zemní plyn pokračují v poklesu už druhý den v řadě. Hlavním důvodem je teplejší výhled počasí, který naznačuje slabší poptávku po vytápění i po plynu pro výrobu elektřiny. Negativně na trh zároveň působí i pokles cen ropy, jenž vyvolal odliv kapitálu z širších energetických komoditních košů.
Kontrakt na dodání v dubnu oslabil o 16 centů, tedy přibližně o 5,1 %, na 2,935 USD za MMBtu. K výprodeji přispěly i komentáře amerického prezidenta Donalda Trumpa, podle nichž probíhají jednání o ukončení války s Íránem. Právě zmírnění geopolitického napětí ubralo trhu část podpory, kterou zemní plyn v posledních dnech nepřímo získával z celkové nervozity na energetických trzích.
Přestože je americký trh se zemním plynem v krátkém horizontu od zahraničních energetických trhů relativně oddělený, pohyb cen ropy má stále vliv přes chování investorů a přesuny peněz mezi energetickými kontrakty. Jakmile ropa oslabila, dostal se pod tlak i plyn.
Dalším důležitým faktorem je počasí. Prognózy nyní ukazují nadprůměrné teploty ve velké části západních dvou třetin USA až do začátku dubna. To snižuje očekávání spotřeby, a trh tak přehodnocuje krátkodobý výhled směrem dolů.
Zdroj: NOAA
Z fundamentálního pohledu ale situace není úplně jednostranná. Produkce plynu v USA se v pondělí pohybovala kolem 112,4 miliardy kubických stop denně, což představuje meziroční růst o 4,3 %. Celková poptávka dosáhla zhruba 81,5 miliardy kubických stop denně, meziročně tedy vzrostla o 7,4 %. Export do Mexika činil asi 6,3 miliardy kubických stop denně a toky do LNG terminálů se držely poblíž 19,9 miliardy kubických stop denně. I přes solidní poptávková čísla ale momentálně převažuje vliv počasí a sentimentu.
Graf NATGAS (H1)
Cena amerického zemního plynu výrazně oslabila a aktuálně se pohybuje kolem 2,920. Trh po krátké stabilizaci prudce zamířil dolů a propadl se pod důležitou oblast klouzavých průměrů, když EMA 50 i SMA 100 leží shodně poblíž 3,055–3,056. Tím se krátkodobý technický výhled jasně překlopil do medvědího nastavení. CCI se propadlo hluboko do záporného pásma na přibližně -213,7, což ukazuje na silný prodejní tlak a zároveň na krátkodobě přeprodaný stav trhu. Také Momentum kleslo k úrovni 96,2, tedy zřetelně pod neutrální hranici, což potvrzuje slábnoucí sílu kupců a převahu prodejců. Negativní pohyb navíc doprovodil zvýšený objem, což zvyšuje význam aktuálního výprodeje.
Z technického pohledu je nyní klíčové sledovat, zda se cena udrží nad supportem v oblasti 2,90. Jeho proražení by mohlo otevřít prostor pro další pokles směrem k nižším hladinám. Naopak pro zmírnění negativního výhledu by bylo potřeba rychlé zotavení zpět nad pásmo 3,05, kde se nyní nachází nejbližší výrazná rezistence. Dokud zůstane cena pod touto oblastí, zůstává krátkodobý obrázek pro zemní plyn negativní.
Zdroj: xStation5
Další články o komoditách a jejich obchodování:
- Investování do kávy formou CFD
- Obchodování zlata – Investování do zlata pro začátečníky
- Obchodování stříbra – Jak investovat do stříbra?
- Šest věcí, které potřebujete vědět o obchodování ropy
- Základy obchodování komodit
- Obchodování s plynem – Jak investovat do NATGAS?
- Historie a budoucnost zemního plynu (NATGAS)
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 25 CFD na komodity z různých sektorů!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Možnost obchodovat už od 0,01 lotu a pár desítek EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
- Trading pro začátečníky
- TOP 5 Trading nástrojů Ondřeje Hartmana
- Obchodování s komoditami – jak investovat do komodit?
- Obchodování zlata – Investování do zlata pro začátečníky
- Obchodování s plynem – Jak investovat do NATGAS?
Denní shrnutí: Írán nemá zájem o Trumpův mírový plán
Rivian – partnerství s Uberem a model R2. Je to „zabiják Tesly“?
BREAKING: Zásoby ropy v USA znovu výrazně vzrostly. Ropa WTI se drží nad 88 USD
Shrnutí trhů 📈 Evropské indexy rostou navzdory napětí mezi Íránem a USA
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 75 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.