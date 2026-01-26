Zima a geopolitika ženou cenu ropy vzhůru

-
Ceny ropy rostou kvůli zimní bouři v USA a omezení těžby v Kazachstánu.
-
Americká produkce poklesla o 250 000 barelů denně kvůli mrazům.
-
Napětí mezi USA a Íránem zvyšuje geopolitické riziko a podporuje růst cen.
-
OPEC+ pravděpodobně zachová stávající produkční politiku i pro březen.
-
Ceny ropy rostou kvůli zimní bouři v USA a omezení těžby v Kazachstánu.
-
Americká produkce poklesla o 250 000 barelů denně kvůli mrazům.
-
Napětí mezi USA a Íránem zvyšuje geopolitické riziko a podporuje růst cen.
-
OPEC+ pravděpodobně zachová stávající produkční politiku i pro březen.
Cena ropy na světových trzích pokračuje v mírném růstu, a to zejména kvůli výpadkům produkce v USA způsobeným extrémní zimou a napjaté geopolitické situaci mezi Spojenými státy a Íránem. Barel ropy Brent se dnes obchodoval za 65,35 USD, zatímco americká WTI se držela na 61,10 USD.
Hlavním impulsem posledních dní je silná zimní bouře Fern, která zasáhla jih USA. Ta přinutila těžaře k uzavření části ropných a plynových vrtů, zejména v oblastech jako Bakken v Oklahomě a západní Texas. Podle odhadů banky JPMorgan bylo ztraceno až 250 000 barelů denně, což krátkodobě snižuje dostupnost ropy na americkém trhu.
Zároveň se zvyšuje napětí mezi USA a Íránem. Americký prezident oznámil vyslání útočné skupiny vedené letadlovou lodí do oblasti Perského zálivu. Írán na to reagoval prohlášením, že jakýkoliv útok bude považovat za plnohodnotný válečný akt. Tato rétorika přispívá k nervozitě na trhu, který citlivě reaguje na hrozbu narušení dodávek z Blízkého východu.
Výpadky byly hlášeny i z Kazachstánu, kde produkce klesla kvůli údržbě v terminálu na pobřeží Černého moře. Ropné pole Tengiz, provozované společností Tengizchevroil, začalo teprve nedávno obnovovat provoz. JPMorgan očekává, že produkce v Kazachstánu zůstane snížená až do konce ledna.
Za této situace se očekává, že skupina OPEC+ na nadcházejícím jednání 1. února nezmění současnou těžební kvótu. Osm hlavních členů – včetně Saúdské Arábie, Ruska nebo Kuvajtu – již dříve zastavilo měsíční navyšování produkce na první čtvrtletí 2026. Rostoucí ceny ropy i oslabená poptávka dávají důvod k opatrnosti, a stabilita těžby tak zůstává pravděpodobnou strategií.
Graf OIL.WTI (H1)
Cena americké ropy WTI se aktuálně pohybuje na úrovni 61,25 USD za barel, což představuje pokračování růstového trendu z předchozích dnů. Krátkodobý technický výhled zůstává pozitivní, protože cena se stabilně drží nad oběma klouzavými průměry – EMA 50 (60,60 USD) i SMA 100 (60,18 USD), což potvrzuje převahu kupců. CCI dosahuje hodnoty 120,4, což naznačuje vstup do překoupeného pásma a možné zpomalení tempa růstu. Momentum je na hodnotě 100,39, tedy v mírně pozitivním teritoriu, i když oproti předchozím hodnotám již mírně oslabuje, což může být signálem krátkodobé konsolidace nebo vybírání zisků. Aktuálně se trh konsoliduje pod úrovní 61,50 USD, která může fungovat jako rezistence. Průraz nad tuto hladinu by otevřel cestu k vyšším hodnotám, zatímco nejbližší podpora leží v zóně kolem 60,20–60,60 USD, tedy u klouzavých průměrů.
Zdroj: xStation5
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 25 CFD na komodity z různých sektorů!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Možnost obchodovat už od 0,01 lotu a pár desítek EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
- Trading pro začátečníky
- TOP 5 Trading nástrojů Ondřeje Hartmana
- Obchodování s komoditami – jak investovat do komodit?
- Obchodování zlata – Investování do zlata pro začátečníky
- Obchodování s plynem – Jak investovat do NATGAS?
ROPA blízko technické rezistence před zveřejněním zásob EIA 🔎
BREAKING: Bank of Canada ponechává klíčovou sazbu beze změny na 2,25 %, dle očekávání 💡
🔴Komoditní výhled: Komoditní trhy posilují. Nakoupit za dobrou cenu je stále možné!
US500 na historickém maximu před zasedáním Fedu 🗽 Podpoří momentum BigTech?
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 71 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.