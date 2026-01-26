Zlato posiluje o více než 2 % a blíží se k úrovni 5 100 USD díky slabšímu dolaru 📈

Ceny zlata dnes vzrostly o více než 2 % a stoupají k hranici 5 100 USD za unci díky slabšímu dolaru. Polymarket nyní oceňuje 80% pravděpodobnost vládního shutdownu v USA poté, co demokraté v Senátu vedení Chuckem Schumerem slíbili zablokovat rozpočtový návrh, pokud nebude odstraněno financování Ministerstva vnitřní bezpečnosti (DHS). To následuje po zabití americké zdravotní sestry v Minnesotě agentem pohraniční stráže, což zesílilo kritiku opozice, že DHS zneužívá své pravomoci.
- Prezident USA Donald Trump prosazuje výrazné snížení sazeb z aktuálních 3,5 % na úroveň 1 %, a jelikož nyní vede v závodu o funkci šéfa Fedu, Rick Rieder z BlackRock vyslal holubičí signály, když uvedl, že snižování sazeb by mohlo dokonce pomoci v boji s inflací.
- Širší nejistota, destabilizace a politická polarizace v USA představují další faktor, který doléhá na postavení dolaru a směřuje pozornost trhu k rostoucímu zadlužení země, které se blíží 39 bilionům USD a očekává se jeho další růst.
- Přirozeným důsledkem tohoto prostředí je rostoucí zájem o drahé kovy – zejména o zlato, které po staletí slouží jako „bezpečný přístav“ a uchovatel hodnoty. Kapitál dnes proudí do zlata, zatímco dolar je prodáván (futures kontrakt na dolarový index USDIDX klesá pod 97).
V posledních měsících nelze přehlédnout dojem, že zlato nereflektuje pouze historickou ztrátu kupní síly fiat měn, ale již započítává i budoucí oslabení měn, pokud se centrální banky dostanou pod tlak držet strukturálně nižší sazby i přes zvýšenou inflaci, aby zabránily rozkladu fiskálního systému.
Zdroj: Polymarket
Zdroj: xStation5
