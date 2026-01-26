Zlato překonává hranici 5 100 USD

Pondělní seance na komoditních trzích se zapsala do historie jako den prolomení psychologických bariér. Investoři hledající útočiště před rostoucí politickou a geopolitickou nejistotou vyhnali ceny drahých kovů na bezprecedentní úrovně. Zlato dnes posílilo o více než 2 %, čímž zaznamenalo šestý růstový den v řadě, zatímco stříbro vzrostlo až o 7 % a připsalo si třetí den v řadě se ziskem.
Zlato dosahuje nových výšin
- Spotová cena zlata v pondělí poprvé v historii překročila hranici 5 000 USD za unci.
- Žlutý kov vytvořil nové historické maximum, když dosáhl vrcholu poblíž 5 111 USD za unci.
- Aktuálně probíhá menší technická korekce těsně pod těmito maximy.
- Tento růst navazuje na silnou dynamiku z minulého týdne, kdy zlato systematicky prolomilo hladiny 4 700, 4 800 a 4 900 USD.
Zlato téměř denně překonává nové milníky a dále zrychluje svůj růstový trend.
Zdroj: xStation5
Rally stříbra a průmyslová poptávka
Stříbro se odmítá držet v pozadí a vykazuje ještě vyšší volatilitu než zlato.
- V pondělí cena stříbra dosáhla rekordního maxima 110 USD za unci.
- To následovalo po rozhodném průrazu nad hladinu 100 USD v pátek.
- Analytici poukazují na bezprecedentní poptávku, poháněnou kombinací statutu bezpečného přístavu a silné průmyslové poptávky.
- Ačkoliv je tento kov považován za strategický jak v Číně, tak v USA, hlavní průmyslová poptávka přichází z Číny. To dokládá výrazná cenová prémie na Šanghajské burze zlata ve srovnání s newyorskými spotovými cenami.
Cena stříbra se za posledních 12 měsíců téměř ztrojnásobila.
Zdroj: xStation5
Hnací síly globální horečky po drahých kovech
Aktuální „zlatá horečka“ je poháněna souhrou systémových rizik:
-
Politická nejistota v USA: Prezident Donald Trump pohrozil uvalením 100% cel na Kanadu, pokud Ottawa uzavře obchodní dohodu s Čínou, což vyvolalo obavy z nové eskalace globálních obchodních válek.
-
Geopolitika: Přetrvávající napětí mezi Ruskem a Ukrajinou, pokračující konflikty na Blízkém východě a nestabilita ve Venezuele udržují vysoké geopolitické rizikové prémie.
-
Očekávání ohledně Fedu: Trhy se soustředí na středeční rozhodnutí Federálního rezervního systému o sazbách. Přestože se očekává, že sazby zůstanou beze změny, investoři sledují náznaky „holubičího“ výhledu, který by mohl dále podpořit rally. Naopak nedávná americká data naznačují možnost potřeby „jestřábího“ přístupu.
-
Nedostatek dodávek: Stříbro zůstává v strukturálním deficitu již několik let. Stále větší obavy panují ohledně fyzické dostupnosti kovu pro dodání, zejména v Číně, i když zvýšená aktivita je patrná i na burze COMEX.
Cenová prémie v Číně činí přibližně 15 USD oproti cenám v USA, což naznačuje mimořádně vysokou poptávku po fyzickém stříbře v Šanghaji. Zatímco americký trh zůstává převážně „papírový“, tlak na fyzické dodávky u čínských kontraktů dále roste.
Zdroj: Bloomberg Finance LP, XTB
Poměr zlato/stříbro klesá rozhodně pod hranici 50 bodů. Za předpokladu, že zlato dosáhne 5 300 USD a poměr se stlačí na 40, pak by teoretická hodnota stříbra činila 132,50 USD.
Zdroj: Bloomberg Finance LP, XTB
