Zlato a stříbro v Číně lámou rekordy

Čínský trh se zlatem a stříbrem zažívá spekulativní boom, ceny jsou vysoko nad světovým průměrem.
V Shenzhenu došlo k protestům investorů a zásahu úřadů kvůli problémům s výběry z platformy Jiewo Rui.
Zlato překonalo 5 300 USD/unci, stříbro vzrostlo o 60 % během měsíce.
Některé fondy (např. UBS SDIC, E Fund) pozastavily nové investice kvůli přepáleným cenám a varují před hrozbou ztrát.
Čínský trh se vzácnými kovy zažívá bezprecedentní investiční horečku, která s sebou nese výrazná rizika a již vyvolala zásah úřadů i protesty investorů. Spekulativní poptávka po drahých kovech, zejména zlatu a stříbru, vystřelila lokální ceny vysoko nad světové benchmarky, což začíná narážet na limity tržní stability.
Ve městě Shenzhen, které je centrem fyzického obchodování se zlatem v Číně, byla zřízena zvláštní vyšetřovací komise poté, co investoři nahlásili problémy s výběrem prostředků z obchodní platformy Jiewo Rui. Napětí eskalovalo až do fyzických potyček s policií, jak ukazují videa sdílená na sociálních sítích. Platforma nabízela obchodování se zlatem s až 40násobnou pákou, kdy uživatelé mohli spekulovat na budoucí ceny s minimálním krytím. Tento model však extrémně zvyšuje riziko selhání při prudkých pohybech cen, a to právě v době, kdy se zlato dostalo nad 5 300 USD za unci a stříbro za poslední měsíc vzrostlo o 60 %.
Nejde přitom o ojedinělý případ – další prodejce stříbra ve čtvrti Shuibei selhal v lednu při dodávce kovu, což postihlo více než 350 klientů. Situace vedla místní průmyslovou asociaci k vydání varování už v říjnu loňského roku, ale zájem investorů mezitím ještě zesílil.
Nadměrný zájem způsobil také extrémní přecenění fondů, například UBS SDIC Silver Futures Fund LOF, který musel zastavit obchodování a nové nákupy, protože jeho cena byla až o 36 % vyšší než hodnota podkladového aktiva. Správce fondu varoval, že takový premium je neudržitelný a investoři mohou čelit významným ztrátám, pokud trh prudce obrátí. Stejně reagoval i E Fund Gold Theme Fund, který pozastavil příjem nových investic.
Tato situace podtrhuje, jak nevyvážená může být poptávka po drahých kovech v prostředí vysoké volatility, kombinovaná s nízkou důvěrou v měny a státní dluhopisy. Zároveň odhaluje strukturální slabiny obchodních platforem bez odpovídající regulace a kontroly.
Graf GOLD (H1)
Cena zlata zaznamenala v posledních dnech prudký a nepřerušený růst, který vyústil v dosažení nového historického maxima na úrovni 5 310 USD za unci. Na grafu je zřetelný silný býčí trend, který je podpořen dlouhodobým udržením ceny nad klouzavými průměry – EMA 50 (5 124,02 USD) i SMA 100 (5 019,97 USD). CCI dosáhl hodnoty 110, což značí překoupenost trhu, stejně tak momentum dosahuje velmi vysokých hodnot (104,096), což potvrzuje agresivní nákupní tlak. Objemy obchodů během průrazů se zvyšovaly, což ukazuje na silný zájem investorů. Cena rostla bez výraznějších korekcí, což zvyšuje pravděpodobnost krátkodobého zpomalení nebo výběru zisků.
Zdroj: xStation5
