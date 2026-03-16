Zlato klesá na 5 000 USD 🪙

- Cena zlata v posledních dnech klesá k 5 000 USD
- Posilování dolaru působí negativně na cenu zlata
Cena zlata v posledních dnech klesá k úrovni 5 000 USD za unci. Konflikt na Blízkém východě původně pozitivně ovlivnil vývoj cen, kdy zlato vystoupalo nad hranici 5 400 USD. Od té doby však postupně klesá. Od březnových maxim zlato odepsalo přes 8 %, od celkových maxim více než 10 %.
Nepříznivě na situaci působí také nejnovější ekonomická data ze Spojených států. Růst HDP v USA ve čtvrtém čtvrtletí zpomalil na 0,7 %, což je výrazně méně než očekávání trhu (1,4 %). Inflace se současně pohybuje na 2,4 %. Geopolitická situace na Blízkém východě vyvolává obavy z možné stagflace, tedy kombinace slabého růstu HDP a vysoké inflace, proti které má centrální banka omezené nástroje.
V krátkodobém horizontu může vývoj ovlivnit i politika americké centrální banky Fed. Fed zasedá již tento týden, takže brzy bude k dispozici jeho aktuální komentář k celkové situaci. S přetrvávající inflací má však centrální banka omezený prostor pro snižování úrokových sazeb, i když ekonomický růst zpomaluje. Úrokové sazby tak pravděpodobně zůstanou vyšší po delší dobu, což podporuje americký dolar a výnosy dluhopisů, které tradičně snižují ceny zlata.
Dalším faktorem je posilování dolaru v období geopolitické nejistoty, kdy investoři přesouvají kapitál z jiných měn právě do amerického dolaru. Posilování dolaru je patrné zejména v posledních týdnech, například vůči euru dolar od počátku konfliktu v Íránu posílil o zhruba 3 %.
Graf GOLD (M15)
Zdroj: xStation05
