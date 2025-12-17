Zlato míří k novým rekordům: Analytici věří v růst až na 5 000 USD za unci v roce 2026

-
Zlato vzrostlo nejvíce od roku 1979 a jeho cena v říjnu dosáhla rekordních 4 381 USD.
-
Analytici očekávají další růst až na 5 000 USD v roce 2026, tažený poptávkou centrálních bank a institucí.
-
Noví hráči na trhu jako Tether či asijské fondy dále rozšiřují investiční základnu.
-
Rizikem zůstává možná korekce v případě stabilizace ekonomik, růstu sazeb nebo obratu na akciových trzích.
-
Zlato zažívá svou největší rally od ropné krize v roce 1979. V roce 2025 zaznamenalo více než dvojnásobný růst, když se spotová cena v říjnu vyšplhala na rekordních 4 381 USD za trojskou unci, přičemž ještě začátkem roku nebyla ani nad 3 000 USD. Přestože by takový nárůst v minulosti předznamenal výraznou korekci, aktuální konsenzus analytiků ze společností JP Morgan, Bank of America nebo Metals Focus je opačný – rok 2026 může přinést další růst až k hranici 5 000 USD.
Co žene zlato vzhůru?
1. Centrální banky jako stabilizační kotva
Pátým rokem v řadě dochází ke snižování závislosti centrálních bank na dolaru, což znamená systematické navyšování zlatých rezerv. Analytici JP Morgan odhadují, že k udržení současných cen je potřeba kvartálně nakupovat cca 350 tun zlata, ale pro rok 2026 předpokládají poptávku až 585 tun za čtvrtletí. To vytváří silný strukturální základ pro pokračování cyklu růstu.
2. Institucionální investoři a nové skupiny kupujících
Podíl zlata na celkových aktivech pod správou vzrostl z 1,5 % před rokem 2022 na 2,8 %. Do hry vstupují i noví hráči jako Tether, největší vydavatel stablecoinů, který ve 3. kvartálu nakoupil 26 tun zlata, tedy pětkrát více než oficiálně oznámila čínská centrální banka. Přibývají i penzijní fondy z Indie a pojišťovny v Číně, což dále rozšiřuje investiční základnu.
3. Geopolitické napětí a fiskální rizika USA
Zlato je i nadále bezpečným přístavem v době nejistot okolo amerického rozpočtu, slabého dolaru, obav z nezávislosti Fedu či růstoucího napětí mezi NATO a Ruskem. Investoři také využívají zlato jako zajištění proti možnému propadu akciových trhů.
Různý výhled, společný směr
-
JP Morgan odhaduje průměrnou cenu zlata nad 4 600 USD ve 2. kvartálu 2026 a více než 5 000 USD ke konci roku.
-
Bank of America očekává dosažení hranice 5 000 USD při pokračující diverzifikaci portfolií a slabém dolaru.
-
Morgan Stanley předpovídá 4 500 USD do poloviny roku 2026.
-
Macquarie je opatrnější a očekává stabilizaci kolem 4 225 USD, zejména v případě oživení světové ekonomiky a ukončení cyklu snižování sazeb.
Rizika a možné zpomalení
Analytici upozorňují, že prudký růst cen zlata může být ohrožen v případě: výraznějšího zotavení akciových trhů, což by snížilo zájem o defenzivní aktiva, poklesu poptávky po špercích, která již ve 3. čtvrtletí klesla o 23 %, snížení nákupů ETF fondy a centrálními bankami.
Zásadním rizikem může být i technická korekce, protože současná cena zlata (4 317 USD) je velmi vysoko nad dlouhodobým průměrem a vyvolává obavy z potenciální bubliny.
Graf GOLD (H1)
Cena zlata aktuálně osciluje kolem úrovně 4 323 USD, po předchozím růstu, který vyvrcholil nedaleko rezistence na 4 335 USD. Krátkodobý trend zůstává býčí, a to především díky tomu, že cena se stále drží nad klouzavými průměry EMA 50 (4 309 USD) a SMA 100 (4 297 USD), které zároveň tvoří důležité zóny technické podpory. CCI (43,8) se nachází v pozitivním teritoriu, ale není v překoupené oblasti, což značí stále mírné nákupní momentum, avšak bez známek extrému. Momentum (100,5) zůstává rovněž nad neutrální hodnotou, i když v posledních hodinách spíše stagnuje, což může naznačovat krátkodobé vyčkávání trhu.
Poslední cenový vývoj ukazuje na konsolidaci v úzkém pásmu mezi 4 306–4 335 USD, kde býci sbírají síly k případnému dalšímu růstu. Pokud cena prorazí nad 4 335 USD, otevře se prostor pro pokračování směrem k předchozím maximům. Naopak pokles pod 4 297–4 306 USD by znamenal narušení krátkodobého rostoucího trendu a mohl by vést k hlubší korekci.
Zdroj: xStation5
