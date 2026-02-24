Zlato pod tlakem silného dolaru, investoři vybírají zisky 🪙

-
Zlato oslabilo o 1,1 % kvůli silnějšímu dolaru a výběru zisků
-
USA zavedly 15% clo, trh reaguje na vývoj obchodní politiky
-
Dlouhodobý výhled zůstává při geopolitické nejistotě pozitivní
-
Cena zlata v úterý oslabila o více než 1 %, když investoři začali realizovat zisky po dosažení třítýdenního maxima. Negativně zapůsobil také silnější americký dolar a pokračující nejistota kolem celní politiky prezidenta Donald Trump.
Spotové zlato kleslo na 5 172,11 USD za unci, čímž přerušilo čtyřdenní růstovou sérii. Futures kontrakty na duben oslabily na 5 191,50 USD. Americký dolar mezitím posílil o 0,2 %, což zdražuje zlato pro držitele jiných měn a krátkodobě snižuje poptávku.
Impulzem k výkyvům byly také nové informace ohledně amerických cel. Nejvyšší soud Spojených států amerických rozhodl, že využití nouzového zákona z roku 1977 k zavedení cel překročilo prezidentské pravomoci. Krátce nato však administrativa využila jiný právní rámec a zavedla dočasné clo ve výši 15 % na dovoz do USA. Trh tak získal alespoň částečnou krátkodobou jistotu.
Zlato tradičně funguje jako bezpečný přístav v dobách geopolitického napětí a ekonomické nejistoty. Pozornost investorů se nyní upírá i na další vývoj na Blízkém východě. USA a Írán mají tento týden pokračovat v jaderných jednáních v Ženevě, což může přinést další impulzy pro vývoj ceny.
Vedle zlata mírně oslabily i další drahé kovy:
-
Stříbro kleslo o 0,3 % na 87,94 USD
-
Platina ztratila 0,2 % na 2 149,04 USD
-
Palladium oslabilo o 0,2 % na 1 739,69 USD
Graf GOLD (H4)
Cena zlata se odrazila od předchozí korekce a aktuálně se obchoduje kolem 5 170 USD, tedy v blízkosti Fibonacciho hladiny 61,8 % (5 142,83 USD). Po předchozím poklesu do oblasti 4 400 USD trh postupně vytvořil stabilní růstovou strukturu vyšších minim i maxim. Cena se nyní drží nad klouzavými průměry, konkrétně nad EMA 50 (5 049 USD) i nad SMA 100 (4 974 USD), což potvrzuje krátkodobé býčí nastavení. EMA 50 navíc začíná opět mírně stoupat, což signalizuje sílící momentum. Z pohledu Fibonacciho analýzy je nejbližší rezistence na úrovni 78,6 % (5 342 USD). Její proražení by otevřelo prostor směrem k předchozímu maximu na 5 597 USD (100 %). Naopak nejbližší podpora se nachází na 50 % (5 002 USD) a níže pak na 38,2 % (4 862 USD). CCI se pohybuje kolem hodnoty 70, což naznačuje zvýšený nákupní tlak, avšak zatím bez extrémní překoupenosti. Momentum se drží nad neutrální úrovní 100 bodů, což podporuje pokračování růstového scénáře. Celkově zlato zůstává v krátkodobém růstovém trendu, přičemž klíčové bude sledovat reakci trhu na pásmo 5 200–5 340 USD.
Zdroj: xStation5
