Graf dne 🚩 Bitcoin oslabuje o 50 % od historického maxima

Bitcoin za poslední měsíc poklesl téměř o 30 % a propad z historického maxima poblíž 126 000 USD nyní dosáhl přibližně 50 %. Oprávňuje technická situace optimismus ohledně potenciálního oživení? Poslední býčí impuls se neudržel a cena čelila silnému prodejnímu tlaku kolem 72 300 USD poté, co se odrazila od lokálního minima o přibližně 20 %.
- Prodejci rychle získali zpět kontrolu, což vyvolalo několikadenní konsolidační rozsah mezi 65 000 a 71 000 USD. V průběhu času tento rozsah vyprodukoval dvě postupně nižší maxima a konsolidace nakonec skončila dalším medvědím pohybem, který stáhl BTC zpět k oblasti 63 000 USD. V důsledku toho se bitcoin dnes obchoduje pouze o 5 % nad nedávným lokálním minimem.
- Pokud předchozí poklesový impuls z října, po kterém následovala několik týdnů trvající konsolidace, poslouží jako vzor, můžeme předpokládat, že horní hranice aktuálního korekčního pohybu se může opět vyrovnat s 38,2% Fibonacciho retracementem. To by znamenalo, že BTC by se ještě mohl odrazit směrem k přibližně 74 300 USD, než dosáhne „rozhodujícího“ momentu.
- To by představovalo vzestupný pohyb o téměř 20 % od současných úrovní. Při pohledu zpět na přelom listopadu a prosince 2025 můžeme také vidět, že cena dvakrát klesla zpět k lokálnímu minimu korekce (tehdy kolem 80 000 USD). To naznačuje, že není zaručeno, že současný pokles musí okamžitě přejít v další trvalý medvědí impuls, který by mohl potenciálně tlačit ceny pod 60 000 USD.
Celkově se zdá, že konsolidační fáze může trvat déle. Potenciálním spouštěčem dalšího výprodeje by mohla být obnovená slabost na Wall Street a oživení síly amerického dolaru – i když se tento trend stále jeví jako relativně raný a nejistý.
Bitcoin (D1)
Zdroj: xStation5
