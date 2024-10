Doba čtení: 2 minut(y)

CFD (Contract For Difference) je jeden z nejoblíbenějších finančních instrumentů, se kterým se při investování setkáte. CFD umožňuje investovat do měn, indexů, zlata nebo jiných aktiv, aniž byste se stali jejich vlastníkem, a tak máte možnost realizovat zisk na základě změny ceny daného aktiva.

CFD jsou rozdílové smlouvy. To znamená, že se nestáváte vlastníkem instrumentu, se kterým obchodujete (např. akcie, index nebo komodita), ale příslušnou stranou rozdílové smlouvy. Pokud obchodník (trader) očekává růst tržní ceny, obvykle nakupuje – BUY (dlouhá pozice) a tím získává zisk z každého růstu ceny. Naopak, pokud obchodník očekává pokles ceny aktiva, obvykle prodává – SELL (krátká pozice) a získává tak z každého poklesu ceny, avšak s rizikem ztráty, pokud ceny půjdou proti němu. Vaším úkolem jako obchodníka je předvídat budoucí pohyb ceny instrumentu, na který spekulujete.

U CFD traděři nevlastní podkladové aktivum, pouze spekulují o pohybu jeho ceny. To znamená, že neexistují žádné fyzické transakční náklady například na skladování komodit. CFD jsou pákovými produkty, což znamená, že obchodníkovy stačí vložit pouze malý počáteční vklad, aby získal větší expozici na trhu.

Příklad obchodování s CFD

Řekněme, že věříte, že index UK 100 (podkladový index FTSE 100) poroste na ceně díky pozitivním výsledkům britských podniků, a chcete uzavřít obchod, abyste využili případného růstu cen. Přihlásíte se do naší obchodní platformy xStation a zjistíte, že poslední cena UK 100 je 6650.

Obchod/Trade: Rozhodnete se pro dlouhou pozici a koupíte 1 lot UK 100 za 6650. Při velikosti obchodu 1 lot vám každý pip, o který UK 100 vzroste nad 6650, přinese zisk 10 GBP.

Výsledek: Brzy se britská stovka zvedla a obchoduje se za novou cenu 6700, což představuje nárůst o 50 pipů, a Vy se rozhodnete obchod uzavřít. To Vám přinese zisk 500 GBP (50 pipů x 10 GBP). Samozřejmě, pokud by ceny klesly na 6600, znamenalo by to pro Vás ztrátu 500 GBP.

Na jakých trzích můžete obchodovat s CFD?

V XTB nabízíme rozdílové smlouvy CFD na více než 2300 instrumentů, a to vše s možností využití pákového efektu či klesajících nebo rostoucích cen:

Podívejte se na naši nabídku na Forex

Podívejte se na naši nabídku na indexy

Podívejte se na naši nabídku na kryptoměny

Podívejte se na naši nabídku na komodity

Nebo se podívejte na úplnou nabídku

Pákový efekt

Důležité je si uvědomit, že pákový efekt sice může zvětšit Vaše zisky, ale stejným způsobem se zvětšují i Vaše ztráty. Pokud se tedy ceny pohnou proti Vám, ztráty mohou přesáhnout Váš počáteční vklad – proto je důležité pochopit, jak řídit své riziko.