Společnosti v Dow Jones indexu vytvářejí americké bohatství a dávají práci stovkám milionů Američanů. Bez nich by Spojené státy ztratily pozici ekonomického lídra. Pojďme se tedy podívat, jak vůbec začít obchodovat tento index pod tickerem US30.

Dow Jones Industrial Average je jedním z nejznámějších burzovních indexů, který sleduje výkonnost 30 velkých amerických společností typu blue chip, které jsou kótovaných na burzách NASDAQ a NYSE. Název pochází od Charlese Dowa a Edwarda Jonese, kteří jej v roce 1896 vytvořili. Tento index používají burzovní analytici již více než 100 let k měření síly amerického akciového trhu a celkového stavu ekonomiky.

V době vytvoření tohoto indexu obsahoval seznamy 12 veřejně obchodovaných průmyslových společností, které působily mimo jiné v železničním, cukrovarnickém a ropném průmyslu. Ačkoli se dnes tyto podniky zdají být zastaralé, na počátku 20. století šlo o revoluční odvětví a popularizace železnic přispěla k jedné ze spekulativních bublin. Stejně tak akcie Cukrovarů byly mezi spekulanty proslulé svou obrovskou volatilitou. Cukr se stal široce používanou přísadou v potravinářském odvětví až ve 20. století, kdy společnost Hershey's vytvořila v roce 1900 první cukrovou tyčinku, což přispělo k vysoké volatilitě akcií souvisejících s cukrem.

Dnes se index Dow Jones změnil k nepoznání a jsou v něm kótovány technologické společnosti jako Microsoft a Salesforce, stejně jako ropné a plynárenské společnosti jako Chevron. Index se však stále nazývá průmyslový, a to i díky svému průmyslovému původu.

Podívejme se, jak je index dnes strukturován a proč je Dow Jones (US30) mezi obchodníky a investory tak oblíbený?

Cena indexu Dow Jones (US30)

Index US30 (Dow Jones) není příliš volatilní nástroj, ale přesto se cena pohybuje, když je trh otevřený. Také kvůli finanční páce na CFD je sledování kotace US30 pro obchodníky velmi důležité. Na xStation poskytujeme kotace futures kontraktů na Dow Jones v reálném čase tím, že nabízíme CFD na nástroj US30:

Co je Dow Jones a jak funguje?

Dow Jones je jeden z nejpopulárnějších amerických indexů 30 významných akcií kótovaných na burze NASDAQ nebo New York Stock Exchange (NYSE).

Složení indexu Dow Jones se mění s vývojem americké ekonomiky. Pokud některá společnost klesá nebo ztrácí klíčovou roli v ekonomice, tak index opustí a může se do něj zařadit nová společnost. Z indexu jsou vyloučeny společnosti z dopravního a veřejného sektoru.

Společnost, jejíž akcie ztrácí hodnotu (klesá kapitalizace) v důsledku klesajících zisků nebo finančních výsledků, může index opustit a ztratit tak označení bluechip. Největší váhu v indexu mají akcie s vyšším oceněním. To znamená, že zvýšení ocenění společnosti, která má v indexu vyšší váhu, zvýší hodnotu indexu mnohem více než zvýšení ocenění společnosti, která k němu přispívá jen nepatrně.

Když se podíváme do historie na index Dow, zjistíme, že jeho spoluzakladatel Charles Dow sečetl ceny všech 12 akcií, které index tvoří, a pak je vydělil dvanácti – z toho vypočítal hodnotu indexu. To se však ukázalo jako problematické vzhledem k „podnikovým akcím“, jako je rozdělení akcií a emise akcií.

V současné době má index pevný dělitel a používá se pro pohyb jednoho bodu každé z 30 kótovaných společností v indexu. Hodnota dělitele kolísá a k 20. červnu osciluje kolem 0,151. Dow Jones je tedy vážený aritmetický průměr – na rozdíl od indexu S&P 500 neodráží tržní kapitalizaci společností, které jej tvoří.

Index Dow představuje spíše součet cen za akcii všech 30 společností vydělený dělitelem. Změna X bodů u kterékoli akcie v indexu způsobí změnu indexu o přesně stejný počet bodů.

Ve vzorci je to uvedeno takto:

Hodnota indexu Dow Jones = ceny akcií 30 společností / pevné rozdělení

Které společnosti tvoří Dow Jones?

Index je složen z tzv. blue-chips, tedy společností, které se pyšní stabilními, předvídatelnými a rostoucími zisky a jsou klíčové ve svém oboru. Aktuálně index zahrnuje McDonald's a Wal-Mart a také technologické společnosti jako Cisco, Salesforce, Apple, Microsoft a Walt Disney.

V roce 1997 index zahrnoval Wal-Mart, Hewlett Packard, Johnson & Johnson a Travelers Group.

V roce 1999 v indexu debutovaly Intel, Microsoft, Home Depot a SBC Communications; Index opustily mimo jiné Chevron a Goodyear.

V roce 2020 debutovaly ExxonMobil, Pfizer, Honeywell, Salesforce, Amgen a Raytheon Technologies.

Když se podíváme na historicky nejvýznamnější akcie v indexu, McDonald's je v indexu od roku 1987, Apple od roku 2015, IBM od roku 1979, Intel od roku 1998. JP Morgan debutoval v roce 1991 společně s Caterpillar a Microsoft. Nejdéle (od roku 1932) se drží akcie společnosti Procter & Gamble.

Typ pozic na Dow Jones

Chcete-li začít obchodovat s indexem Dow Jones, můžete zaujmout dvě pozice: krátkou pozici nebo dlouhou pozici. Je však důležité mít na paměti, že zprávy, které mohou ovlivnit zdraví ekonomiky, mají tendenci zvyšovat volatilitu trhu a index Dow Jones je na to samozřejmě citlivý. Pozice, kterou se rozhodnete zaujmout, bude proto záviset na vašem výhledu na celkové zdraví ekonomiky a na směřování spotřebitelů a objemu investic.

Dlouhá pozice na Dow Jones

Dlouhá pozice „BUY“ je obzvláště oblíbená, když je trh v dobré náladě a investoři se cítí bezpečně nebo když se vyskytnou vnější okolnosti, které mohou na trh vrátit pozitivní sentiment. To je situace, kdy může být odraz trhu obzvláště dynamický.

V takové situaci, pokud předpokládáte, že ekonomika může po ekonomické nebo politické události zaznamenat zlepšení nálady investorů, můžete zaujmout dlouhou pozici na Dow Jones.

Investoři, kteří milují riziko, se obvykle rychle vrátí ke svým investicím, jakmile na trhu znovu objeví pozitivní nálada. Pokud se náladu na trhu opravu zlepší, bude vaše předpověď správná a vy budete profitovat z vaší spekulace na růst ceny indexu Dow Jones (US30). Naopak, pokud byste zaujali dlouhou pozici a trh se obával poklesu ceny, zaznamenali byste ztrátu.

Krátká pozice na Dow Jones

Krátká pozice „SELL“ je obzvláště oblíbená, když je na trhu strach a nejistota nebo když se vyskytnou vnější okolnosti, které by mohly způsobit návrat negativního sentimentu.

V takové situaci, pokud předpokládáte, že ekonomika může po ekonomickém nebo politickém oznámení zaznamenat prudké zhoršení nálady investorů, můžete zaujmout krátkou pozici na Dow Jones (US30). Tímto způsobem si můžete hrát s obchodními strategiemi pro konkrétní světové události, které by mohly zvýšit nebo výrazně snížit volatilitu cen aktiv. Pokud je strach na trzích opravu přítomen, bude vaše předpověď správná a vy budete profitovat z vaší spekulace na pokles ceny indexu Dow Jones. Naopak, pokud byste zaujali krátkou pozici a trh by stále rostl, vaše pozice by zaznamenala ztrátu.

Pokud chcete vědět více o tomto typu obchodování, navštivte náš podrobný článek, který se danému tématu věnuje.

Nejlepší čas pro obchodování s Dow Jones

Index Dow Jones má tendenci dělat mnohem menší cenové pohyby než jiné americké indexy kvůli povaze velkých společností na něm kotovaných. Většinou se jedná o společnosti s dlouhou historií, které mají v sektoru nějaké vedoucí postavení jako Microsoft, Chevron nebo McDonald’s. Díky tomuto faktu v obdobích paniky nebo nestabilních situací ve světě Dow Jones ztrácí méně než ostatní americké indexy. Investoři však obvykle na nějakou dobu opouštějí jakákoli riziková aktiva a obracejí se ke stabilnějším investicím nebo hotovosti.

Index Dow Jones je také náchylný k dynamickému růstu cen, když se na trh vrátí pozitivní sentiment. To lze přičíst makroekonomickým faktorům, které způsobují, že se investoři vracejí k investicím do nejlepšího byznysu na Wall Street. Společnosti kotované na Dow Jones tvoří jádro americké ekonomiky. Někdy se velký kapitál vrací nejprve do méně rizikových akcií, takže indexy jako NASDAQ nebo Russell 2000 mohou být i několik kroků za růstem Dow Jones, když se indexy odrazí. Dow Jones poskytuje vysokou návratnost, ale ne tak vysokou jako třeba NASDAQ (US100), ale má méně rizikový model (poměr rizika/ výnosu).

Určitě je vhodná doba zajímat se o obchodování s indexem Dow Jones v obdobích paniky, která způsobuje silné výprodeje akcií velkých společností, které již desítky let poskytují dobrá obchodní řešení. Velký počet kontrariánských investorů, kteří hledají obrat trendu, mohou zaujmout dlouhé pozice „BUY“ v očekávání růstu ceny. Podobně v případě euforie, kdy je index na historických maximech, mohou obchodníci averzní k riziku hledat na globálních trzích období slabosti, aby zaujali krátkou pozici „SELL“ na Dow Jones a sázeli na pokles ekonomického růstu USA.

Ideální čas pro investování do Dow Jones je v době, kdy největší společnosti v indexu zveřejňují své čtvrtletní nebo celoroční finanční výsledky a také události ze světa, které mohou způsobit vysokou volatilitu, jako jsou zasedání FEDu, velká politická setkání nebo různé vojenské krize.

Jak začít obchodovat s Dow Jones (US30)?

Obchodování s Dow Jones je k dispozici na naší obchodní platformě xStation, kde můžete začít obchodovat se všemi největšími americkými indexy tím, že uzavřete CFD (smlouva o rozdílech) na nástroj US30 a použijete pákový efekt. Obchodováním Dow Jones můžete využít volatility trhu a otevřít pozice během velmi rychlých cenových pohybů. Pákový efekt je velmi riskantní, ale může znásobit denní zisky obchodníka. Trading s Dow Jones (US30) je spíše pro aktivní obchodníky, kteří nemají problém s volatilitou trhu, která je způsobeno finanční pákou.

Díky páce 1:20 budete k otevření pozice potřebovat pouze 5% marži. Použitím 1000 USD otevřete pozici v hodnotě 20 000 USD. Díky pákovým nástrojům CFD s vysokou úrovní rizika může být potenciální výnos z pozice také vysoký, ale také potenciální ztráta může být z tohoto důsledku mnohem vyšší. Obchodování Dow Jones (US30) dává obchodníkům příležitost otevřít krátké a dlouhé pozice. Krátké pozice dávají obchodníkům příležitost k zisku, když tržní ceny klesají.

Jediné poplatky, které vám za takové obchodování vzniknou, jsou spread (rozdíl mezi nákupní cenou ASK a prodejní cenou BID) a swapové body. Spread je velmi malý a stojí centy v závislosti na velikosti vaší pozice. Swapové body jsou náklady, které broker vynakládá na financování pozic s pákovým efektem; swapy jsou účtovány denně do otevřené pozice na nástroji Dow Jones.

Obchodováním Dow Jones kontraktů můžete využít volatility a otevřít pozice i při velmi rychlých cenových pohybech. Pákový efekt je vysoce rizikový nástroj a může dojít ke ztrátám, ale může také znásobit denní zisky obchodníka.

Obchodování Dow Jones je spekulativní a pro aktivní obchodníky záleží na tomto instrumentu pouze kolísání cen. Tento typ smlouvy je finanční dohodou, která vyplácí rozdíl ve vypořádací ceně mezi otevřenou a uzavřenou transakcí bez fyzického dodání obchodovaného nástroje.

Investice do akcií Dow Jones

Obchodování s pákovým efektem na indexy s sebou samozřejmě nese vysoké riziko, ale dobře zaujaté pozice mohou přinést velmi vysokou návratnost takové investice.

Pro investory, kteří nejsou příliš aktivní a preferují pouze pasivní investice do indexu Dow Jones, nabízíme také ETF s expozicí vůči indexu amerického průmyslového odvětví Dow Jones, jako jsou:

Akumulační ETF – iShares Dow Jones Industrial UCITS ETF (CIND.UK) , iShares NASDAQ 100 UCITS (CNDX.UK)

– iShares Dow Jones Industrial UCITS ETF , iShares NASDAQ 100 UCITS ETF CFD – SPDR Dow Jones Industrial Trust (DIA.US), který sleduje ceny indexu Dow Jones a je určen pro rizikovější investory.

Obchodní hodiny Dow Jones

Jak je to s obchodními hodinami Dow Jones (US30)? Tyto informace jsou důležité pro všechny obchodníky a investory. Obchodování US30 samozřejmě není během víkendů na naší platformě dostupné, protože futures trh Dow Jones je o víkendu uzavřen. Cena US30 je statická, když je trh uzavřen. Ve všech ostatních časech ceny neustále kolísají.