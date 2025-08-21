US OPEN: Akcie se propadají před sympoziem v Jackson Hole

Americký trh zůstává pod tlakem vysokých valuací, slabých výsledků a politiky Fedu. Americké akciové indexy klesají již několikátý den v řadě. Index US500 ztrácí přibližně 0,5 % při otevření trhu.
Největší zaměstnavatel v USA, Walmart (WMT.US), zveřejnil výsledky za 2. čtvrtletí 2025. Maloobchodní řetězec zklamal investory v oblasti zisku na akcii (EPS), který zaostal za očekáváním. Navzdory překonání odhadů v většině ostatních kategorií akcie před otevřením trhu ztrácí přes 3 %.
-
EPS: 0,68 (očekávání 0,73)
-
Tržby: 177,4 mld. USD (očekávání 175,9 mld. USD)
-
Růst prodejů: 4,8 % (očekávání 4,21 %)
-
Hrubá marže: 22,8 % (očekávání 24,8 %)
-
Výhled růstu prodejů ke konci roku zvýšen z 3–4 % na 3,75–4,75 %.
Morgan Stanley zvyšuje doporučení pro Hewlett Packard (HPE.US). Nový cílový kurz je 28 USD, což představuje potenciální růst o 33 % oproti aktuální ceně. Akcie přidávají 2,8 % v premarketu.
Boeing (BA.US) se přibližuje k dohodě s Čínou o dodávce až 500 nových letadel. V reakci na tuto zprávu akcie posilují o přibližně 2 % v premarketu.
Makroekonomická data:
-
Počet žádostí o podporu v nezaměstnanosti v USA vzrostl na 235 tisíc, více než se očekávalo
-
PMI ve službách: 55,4 (očekávání 54,2)
-
PMI ve výrobě: 53,3 (očekávání 49,5)
US500 (H4)
Na H4 grafu byla hladina 6366, která představovala dolní hranici rostoucího kanálu, úspěšně ubráněna.
Podporu trendové linii dále posilují vrcholy a dna ze začátku týdne. Těsně pod linií trendu se nachází klouzavý průměr EMA200, a jeho průraz by mohl vést k dalším poklesům ceny.
Obavy o udržitelnost cenové obrany posiluje také fakt, že cena se aktuálně pohybuje pod 25-, 50- i 100-periodickými klouzavými průměry.
RSI naznačuje přeprodané podmínky, což může omezit další výprodeje.
Nejistota kolem Fedu
Zápis FOMC jasně poukázal na hrozbu návratu inflace a, co je důležitější, že riziko inflace převyšuje obavy o trh práce.
Zmiňovány byly také velmi vysoké ukazatele valuace aktiv. Tento komentář může zvýšit napětí před sympoziem v Jackson Hole, které se koná tento pátek.
Za zmínku stojí, že trh dnes oceňuje pravděpodobnost zářijového snížení sazeb na 80 %.
Atmosféru kolem Fedu v posledních týdnech nezklidňuje ani prezident USA.
Donald Trump požaduje rezignaci guvernérky Lisy Cookové, kterou obviňuje z padělání.
V případě jejího odvolání nebo odstoupení by se prezident přiblížil k získání většiny v rámci FOMC.
Donald Trump je momentálně jedním z nejostřejších kritiků politiky zachování sazeb na současné úrovni.
