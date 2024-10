11:47

Der XTB Wochenausblick 🔴 Märkte, die man nächste Woche im Auge behalten sollte (18.02.23) 🔴 DAX, S&P 500 und NZDUSD

Die aktuelle Woche war an den Märkten sehr geschäftig. Auch wenn die Agenda in der nächsten Handelswoche nicht so umfangreich ist, werden...