Gold mit neuen Allzeithochs 🔴 Haupttreiber Handelskrieg zwischen USA und China, Kursziel mindestens $5.000?

Gold (Ticker: Gold) sieht derzeit massive Preisaufschläge, brach am Freitag über die 3.200 US-Dollar Marke und es scheint kein Ende der Kursrallye in Sicht. Was sich hier widerspiegelt ist ein zunehmendes Misstrauen in den US-Dollar folgend auf den seitens des Weißen Hauses...

Mehr