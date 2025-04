Bitcoin Bären geht zunehmend die Power aus 🔴 Long, aber erst über $92.000 – oder?

Der Handelskrieg ist in der Vorwoche weiter eskaliert, die enorme Volatilität hat in Bitcoin zum, in der Vorwoche thematisierten, Flush unter die $78.000 Marke geführt, aktuell handelt Bitcoin allerdings erneut auf dem gleichen Preisniveau wie in der Vorwoche und in Kombination mit der derzeit...

Mehr