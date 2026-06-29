Apple Aktie: China-Streit belastet den Tech-Konzern

Apple Aktie unter Druck: Neue China-Kontroverse belastet den Tech-Giganten 🍏

Die Apple Aktie steht erneut im Mittelpunkt der Aktien News. Dieses Mal sorgen weniger iPhone-Verkäufe oder Quartalszahlen für Schlagzeilen, sondern ein geopolitisch brisantes Thema. Apple versucht offenbar, von der US-Regierung die Genehmigung zu erhalten, Speicherchips des chinesischen Herstellers ChangXin Memory Technologies (CXMT) zu beziehen – obwohl das Unternehmen auf einer US-Sanktionsliste steht.

Steigende Kosten im KI-Zeitalter setzen Apple zunehmend unter Druck. Gleichzeitig wächst das politische Risiko, denn ein möglicher Deal mit einem chinesischen Halbleiterhersteller könnte sowohl regulatorische als auch reputative Folgen für den iPhone-Konzern haben.

► Apple WKN: 865985 | ISIN: US0378331005 | Ticker: AAPL.US

Key Takeaways 📌

Apple kämpft mit deutlich steigenden Speicherkosten durch den KI-Boom.

Der geplante Einkauf bei CXMT sorgt für politischen Gegenwind in den USA.

Die Apple Aktie befindet sich technisch an einer wichtigen Unterstützungszone.

Apple kämpft gegen steigende Kosten im KI-Zeitalter

Der weltweite Ausbau von KI-Rechenzentren treibt die Nachfrage nach Speicherchips massiv an. Dadurch steigen die Preise für DRAM- und NAND-Speicher deutlich an. Apple hat bereits die Preise für iPads und MacBooks erhöht und erklärt, dass die steigenden Komponentenpreise nicht länger vollständig kompensiert werden können.

Aus diesem Grund versucht Apple seit mehreren Wochen, bei der US-Regierung eine Genehmigung für den Einkauf von Speicherchips des chinesischen Herstellers ChangXin Memory Technologies (CXMT) zu erhalten.

Das Problem: CXMT befindet sich auf der sogenannten 1260H-Liste des US-Verteidigungsministeriums und gilt als Unternehmen mit engen Verbindungen zum chinesischen Militär. Zwar besteht aktuell kein vollständiges Kaufverbot, politisch wäre eine Genehmigung jedoch äußerst umstritten.

Politischer Widerstand wächst

Besonders deutlich äußerte sich US-Senator Tom Cotton. Er bezeichnete eine Zusammenarbeit mit CXMT als einen "schweren Fehler" für Apple.

Neben Sicherheitsbedenken sieht die US-Politik vor allem Risiken für:

den Datenschutz amerikanischer Verbraucher,

die nationale Sicherheit,

sowie den langfristigen Unternehmenswert von Apple.

Sollte CXMT zusätzlich auf die Entity List des US-Handelsministeriums aufgenommen werden, wären entsprechende Ausfuhr- und Einkaufsgenehmigungen künftig praktisch ausgeschlossen.

Die größten Risiken für die Apple Aktie

Die aktuelle Entwicklung verdeutlicht mehrere strukturelle Herausforderungen für Apple:

Steigende Speicherpreise: Der KI-Boom erhöht weltweit die Nachfrage nach Speicherchips und belastet die Produktionskosten.

Abhängigkeit von wenigen Lieferanten: Der DRAM-Markt wird weiterhin von Samsung und SK Hynix dominiert. Alternative Anbieter sind rar.

Politische Unsicherheit: Eine Genehmigung für den Einkauf bei CXMT könnte parteiübergreifend auf erheblichen Widerstand im US-Kongress stoßen.

Reputationsrisiken: Vertrauen gehört zu den wichtigsten Vermögenswerten von Apple. Ein möglicher Imageschaden könnte sich langfristig negativ auf die Marke auswirken.

Apple Aktie: Bewertung und Charttechnik 📊

Fundamental bewegt sich die Apple Aktie aktuell auf einem anspruchsvollen Bewertungsniveau.

Das erwartete EV/EBITDA (NTM) liegt derzeit bei 23,6, während der 3-Jahres-Median bei 23,2 liegt. Damit notiert Apple bereits nahe der oberen historischen Bewertungsgrenze. Die Marke von 24,9 entspricht etwa +1 Standardabweichung, während das Bewertungsniveau während der Schwächephase 2023/2024 teilweise bis auf rund 21,2 gefallen war.

Auch das Chartbild liefert derzeit gemischte Signale:

Der Aktienkurs notiert bei rund 281 US-Dollar und damit unter dem EMA50 bei 289 US-Dollar .

Gleichzeitig testet die Aktie aktuell den EMA100 bei 280 US-Dollar als wichtige Unterstützung.

Der EMA200 bei rund 268 US-Dollar signalisiert weiterhin einen intakten langfristigen Aufwärtstrend.

Der RSI (14) liegt bei 40,2 und hat den überkauften Bereich bereits deutlich verlassen. Dadurch bleibt Raum für weitere Kursbewegungen in beide Richtungen.

Aus technischer Sicht dürfte insbesondere der Bereich um den EMA100 kurzfristig entscheidend sein.

🎓 Empfohlene Ausbildungsartikel zum Thema

Ein hervorragender Einstieg, um sich mit grundlegenden Aktienkonzepten vertraut zu machen und den Kontext zu schaffen, warum man überhaupt in Aktien investieren sollten.

Ergänzt die Analyse perfekt, indem es erklärt, wie man strukturierte Marktanalysen durchführt – genau das, was du bei der Bewertung eines Unternehmens durchführen solltest.

Eine tolle Ressource für Leser, die Ahnung vom Aktienkauf erlangen wollen.

Fazit

Die aktuelle Diskussion rund um den möglichen Einkauf chinesischer Speicherchips zeigt, dass die Apple Aktie längst nicht mehr ausschließlich von Produktneuheiten oder Quartalszahlen beeinflusst wird. Geopolitik, Lieferketten und regulatorische Entscheidungen entwickeln sich zunehmend zu entscheidenden Faktoren für den Konzern.

Fundamental bleibt Apple ein hochwertiges Unternehmen mit starken Cashflows und einer hervorragenden Marktstellung. Gleichzeitig steigt jedoch der Druck durch den KI-Boom und die damit verbundenen höheren Komponentenpreise. Kurzfristig dürfte vor allem die politische Entwicklung in den USA darüber entscheiden, ob sich die Stimmung rund um die Apple Aktie weiter eintrübt oder wieder aufhellt. Anleger sollten deshalb neben den klassischen Unternehmenskennzahlen künftig auch regulatorische Risiken stärker im Blick behalten.

Apple Aktie Chart (D1) Chartanalyse

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 29.06.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

SO SEHEN SIEGER AUS!